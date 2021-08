Un sindicato anarquista y otro de Vox podrán llamarse “Solidaridad”

La libertad para fundar una organización sindical en España es casi absoluta. Por ello es posible encontrar una gran variedad de asociaciones en defensa de los trabajadores que huyen de los sindicatos tradicionales y crean otros más independientes. Pero la denominación no puede colisionar con otra organización que ya esté inscrita previamente, si genera confusión.

Este es el razonamiento central de la Audiencia Nacional (AN) en una sentencia que puede leer aquí, que ha permitido la inscripción de un sindicato cuya denominación es similar a otro porque, las dos organizaciones son tan opuestas, que nadie podría caer en el error de afiliarse o votar a una en lugar de la otra.

La disputa ha sido entre el Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera (SUTSO), una organización que se define como anarquista y el Sindicato Para la Defensa de la Solidaridad con los Trabajadores de España (SPDSTE), que ha sido apoyado por los dirigentes nacionales del partido VOX y que se denomina a sí mismo “Solidaridad” a secas.

Los magistrados entienden que ambos sindicatos pueden coexistir perfectamente porque “solidaridad” es un término genérico que nadie se puede apropiar. Define una conducta o un valor personal que supone la capacidad que tiene una persona de apoyar incondicionalmente a otros. Además, por sí misma, es una expresión que está implícita en todo sindicato ya que sus miembros actúan como un todo en defensa de los intereses comunes.

Diferencias radicales

La imagen de ambos sindicatos es totalmente distinta. SUTSO utiliza los colores rojo y negro que simboliza la unión de las ideas anarquistas con el movimiento obrero; y SPDSTE utiliza el color verde y la bandera de España.

Y, lo más relevante, es que sus ideologías son radicalmente contrarias. Dos polos opuestos. Para la AN resulta descabellado pensar que un trabajador interesado en afiliarse o en participar en uno u otro sindicato se pudiera ver confundido. Esta es la esencia de la argumentación. La colisión nominal no es trascendente porque la posibilidad de confusión no existe dada la enorme distancia que les separa.

Por este motivo, se desestima la demanda formulada por SUTSO.