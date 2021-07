¿Qué lecturas recomiendan nuestros gestores este verano?

Decía Jorge Luis Borges que “de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es el libro… El microscopio, el telescopio, son extensiones de la vista; el teléfono es extensión de la voz… Pero el libro es otra cosa: es una extensión de la memoria y la imaginación”.

La lectura nos permite dedicarnos tiempo y darnos el capricho de desconectar y reengancharnos con nosotros mismos. Sin duda, el tiempo que nos dedicamos es el más importante y el más escaso. Cómo pensamos, cómo nos hablamos y la manera en la que nos relacionamos con nuestras habilidades nos permite desarrollarnos y alcanzar nuestra mejor versión.

La temporada estival trae, como cada año, una nueva oportunidad para parar y tomar perspectiva del año, de la ciudad y de su ritmo frenético. ¿Y si acompañásemos esta posibilidad con un libro?

Desde Abante, queremos compartir con vosotros la selección de libros realizada por nuestro equipo de gestión. ¡Esperamos que la disfrutéis!

Ángel Olea, socio y director de inversiones de Abante

“The Psychology of Money”, de Morgan Housel

“The Psychology of Money” desarrolla 20 claves o historias con las que el autor explica su experiencia, de muchos años, con el dinero. Como su título adelanta, y luego desarrolla en el libro, el mundo de las inversiones “se entiende mejor desde las lentes de la psicología o historia” y no tanto desde las finanzas.

Es un buen libro para todos los interesados en el mundo de las inversiones, tanto para los más avanzados -siempre te sorprenden nuevas claves, ángulos o reflexiones- como para los más noveles, en este caso por la capacidad del autor para explicar de manera sencilla conceptos que no lo son tanto.

Marta Campello, socia y gestora de Abante

“El mundo de ayer (Memorias de un europeo)”, de Stefan Zweig

Aviso: su lectura genera desazón. La desazón que producen los episodios oscuros de nuestra historia. El autor retrata en primera persona su juventud y madurez en la Europa que vivió dos Guerras Mundiales. De origen judío, burgués, de educación exquisita y una enorme inquietud intelectual, nos cuenta el germen y el desarrollo de los dos grandes conflictos bélicos de nuestra historia reciente, su círculo de amistades describe maravillosamente la época de la hiperinflación del periodo de entreguerras en Austria, su visión crítica hacia los populismos y los regímenes totalitarios (de ambos lados) y, todo ello, bajo el anhelo de una Europa unida y libre.

Un vistazo al pasado y a la historia nos permite entender mejor el presente. Casi 80 años después de ser escrito algunas cosas suenan terriblemente (en el sentido estricto de la palabra) actuales.

Nota: el libro va de menos a más.

Manuel Rodríguez Torrecillas, selector de fondos de renta fija

“The everything store: Jeff Bezos and the age of Amazon”, de Brad Stone

El libro cuenta la historia de Amazon desde que iniciara su andadura como negocio de venta de libros online hasta convertirse en una de las mayores plataformas de comercio electrónico del mundo. Brad Stone nos acerca al proceso de crecimiento de Amazon a través de múltiples anécdotas que nos permiten sumergirnos en su día a día, e ilustra muy bien cómo va tomando forma la cultura corporativa de la compañía, impulsada por su fundador, Jeff Bezos.

José Ramón Iturriaga, socio y gestor de Okavango Delta

“Thinking, fast and slow”, de Daniel Kahneman

Supongo que este libro ya lo he recomendado en alguna otra ocasión. Es de los cuatro o cinco libros que todo el mundo tiene que leer. Y no solo los que se dedican al mundo de las inversiones. Aunque estos últimos nos tenemos que aplicar más la lección, porque somos a los que más habitualmente se nos llena la boca con cómo de bien entendemos el mundo. En un ejercicio muy lúcido y bien tirado, el autor nos alerta de todas piedras con las que tropezamos una y otra vez. Los sesgos cognitivos, las falacias y las ilusiones sirven para desmontar aquello que nos explicaban en la carrera como la eficiencia de los mercados. La gran enseñanza que se desprende de este extraordinario libro es que los seres humanos somos fundamentalmente irracionales. Y es con esos mimbres son con los que tenemos que ser capaces de interpretar el mundo y tomar decisiones.

Josep Prats, gestor de Abante European Quality

“The Apple Cart”, de GeorgeBernad Shaw

Recomendaría la obra de teatro “The Apple Cart”, una obra divertida, sobre todo para aquellos lectores con mayor gusto por la ironía como aproximación al análisis social. El carro de manzanas -en versión española-, de Bernard Shaw, tiene ya su edad, fue publicada en 1928, pero es tremendamente actual.

Alberto Espelosín, gestor de Abante Pangea

“La anarquía. La compañía de las indias orientales y el expolio de la India”, de William Dalrymple

“La anarquía” es una interesante historia del cambio de régimen de la Compañía de las Indias Orientales de la que se pueden ir extrayendo algunas similitudes con las cosas que están aconteciendo en la economía mundial, tanto a nivel de gobierno como corporativo. Es interesante conocer la historia y aprender lecciones de ella, todo a través de un increíble viaje por la historia de lo que fue una de las mayores corporaciones de la humanidad.

Narciso Benítez, gestor de Abante Quant Value Small Caps

“Noise: A flaw in human judgement”, de Daniel Kahneman, Olivier Sibony y Cass R. Sunstein

En su libro "Pensar rápido, pensar despacio", Daniel Kahneman catalogaba los diferentes tipos de sesgos cognitivos descubiertos por la psicología en las últimas décadas. Sin embargo, el sesgo es sólo un componente de los errores que afectan nuestras decisiones; este libro se centra en el otro, el "ruido", entendido como la variabilidad aleatoria al juzgar, predecir o decidir. Por ejemplo, dada una misma información, profesionales supuestamente competentes llegan a menudo a conclusiones tan diferentes que no pueden ser justificadas de manera racional. El libro explica cómo la amplitud y extensión de este fenómeno -y sus enormes costes, tanto financieros como reputacionales- es habitualmente subestimada por empresas e instituciones. Propone que se realicen "auditorías de ruido" para cuantificar el problema y descomponerlo en sus diferentes componentes. También recomiendan toda una serie de técnicas para su reducción, englobadas bajo el concepto de "higiene de decisiones", incluyendo aprovechar el "efecto multitud", evitar el pensamiento de grupo, aplicar reglas cuantitativas sencillas y, en especial, combinar toda la información disponible con algoritmos complejos (machine learning). Un libro muy útil para el inversor y, en general, para todos aquellos que se ganan la vida tomando decisiones.