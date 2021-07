Cómo escuchar tus contenidos de Netflix o Spotify con la pantalla de tu televisor apagada

Las plataformas de contenidos en streaming están más de moda que nunca. Por un lado tenemos servicios como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video o HBO, perfectos para disfrutar de su completo catálogo de películas, series y documentales. Además, no nos podemos olvidar de los servicios de música online, con Spotify como gran exponente.

Y lo cierto es que estas plataformas ofrecen mucho juego. No solo vas a poder amenizar cualquier velada usando esa lista de reproducción que has tardado años en crear para que tu Spotify sea el más completo. Si no que hablamos de otro uso mucho más habitual del que te imaginas: poner alguna serie o documental para dormir.

Hay personas que les gusta escuchar algo mientras cogen el sueño. Ya sea la radio, un programa de televisión o incluso el sonido de la lluvia, opciones no faltan para ayudarte a caer en los brazos de Morfeo. Pero hay un problema: cuando apagas la pantalla de tu televisor, todo deja de funcionar.

Así seguirá sonando tu Smart TV aunque apagues la pantalla

ampliar foto Mando a distancia Pixabay

El motivo es tan sencillo como que el sistema detecta cuando apagas la televisión para finalizar cualquier proceso. Da igual el sistema operativo que use tu televisor o dispositivo multimedia, el resultado será el mismo.

Por suerte, la solución es tan sencilla como activar una función que apague la pantalla mientras todo sigue funcionando. Y aquí hay dos opciones: o tienes un dispositivo con Android TV o usas un televisor con otro sistema operativo.

En el caso de tener un televisor o reproductor multimedia con Android TV, el proceso es tan sumamente sencillo como pulsar de forma prolongada el botón de apagar. Verás que aparece un menú que te indica tres opciones: Apagar, Reiniciar o Apagar pantalla. Deberás elegir la tercera opción para que puedas escuchar Netflix, Spotify o cualquier otra app sin problema.

¿No te funciona este truco? Que sepas que hay versiones de Android TV que no cuentan con esta función, pero no te preocupes, ya que hay otra solución que se puede aplicar a absolutamente cualquier Smart TV actual.

A día de hoy, todos los televisores cuentan con un modo Ahorro de energía. Esta opción suele estar en los Ajustes de la Smart TV, por lo que no te costará encontrarlo. Y si no aparece, siempre puedes acudir al manual de tu televisor para salir de dudas.

Este modo siempre ofrece disminuir de forma paulatina el brillo de la pantalla, o directamente apagarla. Si activas este modo, la pantalla de la tele se apagará, pero todo seguirá funcionando. Solo tienes que pulsar cualquier botón en el mando a distancia para que la pantalla se vuelva a activar. ¡Es muy fácil!