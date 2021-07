Outfund compra la española Clicfunds para financiar startups de ‘ecommerce’

La compañía británica Outfund, un proveedor de capital no dilutivo para startups de comercio electrónico, ha adquirido la empresa española Clicfunds, nacida hace poco más de un año y dedicada al mismo negocio, para desembarcar en España e impulsar su plataforma de financiación alternativa, ya disponible también en Australia y con planes para entrar en EE UU este año.

Ninguna de las dos compañías revela el importe de la operación, pero Alejandro Poveda, cofundador de Clicfunds y ahora country manager de Outfund en España, sí aclara que la transacción se ha hecho en dinero y acciones.

La empresa británica ha levantado hasta la fecha 37 millones de libras (más de 43 millones de euros) y asegura contar con más de 150 millones para prestar en España este año. Y es que como detalla Poveda este tipo de plataformas de financiación captan dinero a través de equity para impulsar su crecimiento y dinero, a través de fondos de deuda, para poder prestar.

Outfund ha prestado ya este año más de 150 millones de euros a empresas de comercio electrónico, segmento en el que se ha especializado, a las que financian exclusivamente para campañas de marketing y para inventario. “Nos dimos cuenta que el 40-50% de las rondas de financiación que cerraban los fundadores de este tipo de startups se estaban yendo a esos apartados, pero creemos que no tiene sentido que sus fundadores se diluyan por estas partidas a la hora de levantar dinero”, explica Poveda.

El directivo apunta que lo que están intentando es que las startups de ecommerce sigan levantando rondas de financiación, pero para tecnología y para reforzar sus equipos, pero no para marketing e inventario.

Outfund nunca entra en el capital; ofrece financiación que presta sin garantías personales y que no afecta al estado de deuda de la compañía, según precisa el directivo, que reconoce que en España el mercado del revenue based finance (financiación a cambio de ingresos) es aún poco conocido, aunque ya es muy popular en EE UU y Reino Unido, donde dice son líderes.

¿Cuál es su modelo de negocio de Outfund? La compañía aplica una tarifa fija al dinero que presta, que por lo general es del 6%, y las empresas que lo reciben les devuelven lo prestado más la comisión de manera diaria con un porcentaje de sus ventas. “Si dejamos 100.000 euros a una compañía, esta nos tiene que devolver 106.000 y lo hace desde el día siguiente al préstamo, cuando empezamos a cogerles un porcentaje ya acordado de sus ventas hasta que se abona la totalidad”, detalla Poveda.

Pero si la compañía no tiene ingresos durante un tiempo, como pasó durante la pandemia a una empresa del sector turístico que financieron antes del Covid, no les devuelve nada en ese tiempo. “Es un modelo muy flexible, que va según las ventas de la compañía. Si van bien ganamos todos y, si las cosas van mal, sufrimos con ellos”.

Outfund proporciona capital de crecimiento de 10.000 euros a dos millones de euros, y lo hace en 24 horas. El requisito que exige a las empresas para financiarlas es que facturen más de 15.000 euros al mes y que lo hagan durante al menos seis meses.

“Todo el proceso se puede hacer online, porque lo que intentamos no es solo que los fundadores no se diluyan sino que no pierdan tiempo, pues muchos CEO pasan mucho tiempo hablando con fondos de capital riesgo. Por eso, lo que buscamos es que, a través de nuestra web, conecten las plataformas que utilizan, como Sophify, Paypal o Stripe, y gracias a nuestros algoritmos de inteligencia artificial analizamos la compañía en 24 horas y en ese plazo le decimos si podemos darles el dinero o no”. Según Poveda, el 95% de las empresas que cumplen el requisito que piden han sido financiadas.

Desde la compra de Clicfunds por Outfund, la compañía asegura haber prestado 10 millones a ecommerces en España en un mes. Su objetivo tras la adquisición era prestar 7,5 millones en el primer mes y esa cifra la alcanzaron en 15 días.

La compañía tiene un modelo similar a la hispano-estadounidense Capchase, que esta misma semana ha anunciado que había captado 238 millones, aunque en el caso de esta financia startups con modelo SaaS (software como servicio) en fase de crecimiento y con ingresos recurrentes. “La diferencia es que ellos adelantan las suscripciones de los usuarios que pagan mensualmente, y nosotros analizamos las compañías, predecimos a través de algoritmos cuánto van a facturar en los próximos 6-9 meses y determinamos qué porcentaje de esos ingresos nos tienen que dar”, precisa Poveda.

Según el directivo, el objetivo de Outfund es que igual que los fundadores buscan el venture capital más reconocido, por ejemplo Seaya o JME Ventures en el caso de España, también busquen un partner grande de financiación alternativa, que les dé tranquilidad. “Para ello, estamos construyendo una relación muy cercana con los clientes, lo cual nos ha permitido incluso operaciones a través de WhatsApp. Son compañías a las que ya habíamos prestado dinero y que necesiten más fondos.

Entre las compañías financiadas en España por esta plataforma de financiación alternativa están Midnight Cosmetics, a la que han financiado seis veces para sus campañas de marketing online e inventario, y la empresa catalana Laagam. También acaban de firmar una operación de un millón de euros con una empresa para hacer una campaña de marketing en televisión.

Entre los inversores de Outfund están Fuel Ventures, TMT Investments y Force Over Mass.