Línea Directa reafirma el compromiso de "repartir grandes dividendos"

Línea Directa Aseguradora quiere mantenerse como una de las aseguradoras de Europa con mayor rentabilidad. Ahora tiene, según la compañía, el mejor ROE del sector en el continente. También tiene como objetivo mantener su política de dividendos para repartir "grandes dividendos" a los accionistas. Espera, de hecho, seguir "como la compañía que más dividendos distribuye de nuestras comparables", según ha explicado su consejero delegado, Miguel Ángel Merino, en la presentación de resultados del semestre de la aseguradora.

La compañía ha distribuido 26,6 millones, con un 'pay out' del 90%, el pasado 7 de julio. A razón de 0,024 euros por acción con cargo a los resultados del primer trimestre de 2021.



"Desde el principio hemos mantenido que Línea Directa piensa repartir grandes dividendos, hasta ahora hemos venido repartiendo el 94%, y la idea es seguir en la misma línea. No sé si lo haremos trimestralmente, pero la idea es seguir en la misma línea", ha añadido Merino.

Merino también ha señalado, sobre la salida a Bolsa de la compañía a finales de abril, que la acción "ha tenido una excelente acogida", con una cotización a cierre del día de ayer de 1,786 euros, lo que supone "una revalorización del 36%, de los mejores estrenos que se recuerdan en la Bolsa española, y una capitalización de 1.944 millones de euros".



Sobre el negocio, pese a destacar su evolución en la aseguradora en un año complejo, Merino se ha quejado de la evolución del ramo de seguros de automóviles, que se ha visto especialmente impactado por la caída en la venta de vehículos nuevos. La venta de autos "no levanta cabeza", ha explicado, razón, entre otras, que "nos afecta especialmente, porque tenemos una alta penetración en vehículo nuevo, que normalmente se aseguran a todo riesgo", con primas más altas que en otro tipo de seguros.



Además, ha explicado que la siniestralidad está elevándose, con la perspectiva clara de alcanzar niveles prepandemia. Línea Directa tiene una cuota de mercado en este ramo del 7%, y el objetivo es crecer medio punto más al cierre del ejercicio.



Sobre el ramo de Hogar, el consejero delegado ha destacado que la compraventa de viviendas está "recuperando ritmo", con un crecimiento del 8% y del 0,3% en el caso del parque de viviendas. "Hay 5,3 millones de viviendas sin asegurar en España y eso constituye una oportunidad".

Ha señalado también que la frecuencia del ramo de Hogar ha crecido un 5,5%, "ya que el año está siendo muy intenso en fenómenos atmosféricos extremos", como Filomena o Gloria. En este segmento de negocio la cuota de mercado es del 3%, y espera, junto al ramo de Salud crecer bastante más al cierre del presente ejercicio.



Sobre el ramo de Salud, Merino ha apuntado que es el segmento que más crece dentro del negocio de No Vida, tanto por número de asegurados como por facturación. También es cierto que parte de una cuota de mercado muy baja aún, del 0,3%.



Ha explicado, no obstante, que este aumento se debería "al envejecimiento y la longevidad de la población que hace que la asistencia sanitaria alcance un gran protagonismo; que la sanidad pública parece que no es capaz de resolver las listas de espera en pruebas diagnósticas y en pruebas quirúrgicas; que los usuarios exigen prestaciones que la sanidad pública no es capaz de dar, y que durante la pandemia ha habido miedo al colapso de la sanidad pública".



Sobre la cartera de inversión de la compañía, su director de finanzas, Carlos Rodríguez Ugarte, ha señalado que la compañía mantiene una cartera de 1.000 millones, "muy conservadora", con un 80% de la inversión en deuda soberana, renta fija y corporativos. "Lógicamente hemos ido creciendo un poco en la parte de renta variable, con una estructura de tipos plana o incluso negativa, pero tenemos que ir de alguna manera escorándonos hacia otras oportunidades de inversión".



"Vamos a seguir teniendo una cartera conservadora, aprovechando oportunidades en la parte de renta variable y en la parte de inmobiliario si las hubiera en el futuro", ha matizado Rodríguez.



Sobre las provisiones, ha afirmado que es una parte "que hay que cuidar mucho en el negocio de los seguros". "Somos una compañía muy prudente desde inicio del provisionamiento", con un exceso de 60 millones.

Resultados del primer semestre

Línea Directa Aseguradora registró un beneficio neto de 58,2 millones de euros durante los seis primeros meses de este año, lo que supone un descenso del 1,2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, en un semestre marcado todavía por un contexto económico "complejo", según informó la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sin embargo, en comparación con el primer semestre de 2019, las ganancias mejoraron un 8%, a pesar del rápido aumento de la frecuencia siniestral en la primera mitad de este 2021.

En los seis primeros meses del ejercicio, Línea Directa Aseguradora alcanzó las 302.449 ventas netas, lo que supone un 9,1% más interanual, creciendo en los tres ramos en que opera: Autos (+6,8%), Hogar (+15,6%) y Salud (+12,9%). Con esto, la base de clientes del grupo creció un 4,5%, hasta los 3,3 millones de asegurados.

En cuanto a la facturación por primas, la compañía ha obtenido al cierre de junio una facturación de 456,5 millones de euros (+1%), apoyada en la mayor actividad comercial, la fidelización de los asegurados y el mantenimiento de las primas medias.