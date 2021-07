WhatsApp ya está probando cómo serán sus copias de seguridad (encriptadas) en la nube

Desde WhatsApp siempre se han jactado de que todas sus conversaciones están encriptadas de punto a punto es decir, que mientras la información se mueve de un dispositivo a otro un hacker o un curioso con posibles para interceptar esa información, no puede adivinar de qué estamos hablando. Ahora, bien, otra cosa muy distinta es cuando esos datos se alojan en el teléfono, momento en el que ya no parece ser tan seguro.

Algo parecido ocurre con las copias de seguridad, que no tienen pinta de ser demasiado fuertes cuando se trata de reventarlas y ver que contienen. Así que desde WhatsApp van a iniciar un camino con dos recorridos bien distintos: por un lado reforzar esas copias de seguridad que tenemos de la aplicación, y por otro permitirnos ubicarlas con totales garantías en una nube compatible, como son Google Drive y iCloud, con las que WhatsApp viene trabajando desde hace algunos años.

Cuidado con cómo usas esta función

Las copias de seguridad de los chats de WhatsApp son algo en lo que no reparamos pero que todos utilizamos (inconscientemente) a diario. Ya sea de forma local, en la memoria del smartphone, o en la nube dentro de Google Drive y iCloud. El caso es que dentro de muy poco tiempo, podremos hacerlo de forma más segura gracias a un proceso de encriptación en el que vamos a decidir hasta la clave de paso.

Activación de backpus encriptados en la nube. WABetaInfo

¿Y eso qué es? Pues ni más ni menos que la cadena alfanumérica que va a decidir el algoritmo encargado de cifrar toda la información contenida en la copia de seguridad. Este detalle tiene una importancia capital porque si olvidamos esa clave de paso, vamos a perder toda la información de la copia de seguridad y, por tanto, en caso de necesitar restaurar la aplicación para mantener los archivos que traemos desde hace años, será imposible y perderemos todo el histórico de chats.

Los que han probado estas mejoras explican que, en las versiones beta donde está presente esta protección, debemos "elegir una contraseña que se utilizará para cifrar nuestras futuras copias de seguridad" y que siempre tendremos que escribirla cuando la restauremos, de lo contrario, no podremos recuperar nuestro historial de chats. Además, esta "contraseña es privada y no se comparte con WhatsApp, Facebook, Google o Apple". Esta nueva función se encuentra en las versiones beta de WhatsApp para Android y estará disponible próximamente aunque, desde la compañía propiedad de Facebook no han ofrecido plazos precisos sobre el momento en el que podríamos activarla.