Apple prepara un servicio de “compre ahora y pague después” con Goldman Sachs

Apple está trabajando con Goldman Sachs para lanzar un nuevo servicio de “compre ahora y pague después”, que permitirá a los consumidores pagar cualquier compra de Apple Pay en varios plazos y sin intereses, según informó Bloomberg. La noticia, no confirmada por ninguna de las dos compañías, rivalizaría con los servicios de algunas fintech como Affirm Holding, que tras saltar la noticia el martes por la noche (hora española) cayó más de un 14% en Bolsa; Afterpay, que cotiza en Australia y también cayó hoy casi un 10%, o la sueca Klarna, especializada en soluciones de pago y fraccionamiento de compras, que el pasado junio cerró una ronda de financiación de 639 millones de dólares (525 millones de euros) que disparó su valoración un 47% en tres meses, hasta los 37.500 millones de euros. Esta compañía también anunció en mayo que iba a crear un tecnológico en Madrid e iba a crear 500 empleos.

El movimiento de Apple también impactaría en otros rivales más pequeños como Zip y Sezzle, que igualmente cayeron abruptamente en bolsa. El sector del “compre ahora y pague después (BNPL por sus siglas en inglés) se ha disparado a medida que las comparas online se aceleraban durante la crisis por la pandemia. Un informe de McKinsey revela que el número de comercios en EE UU que ha agregado esta opción de pago casi se triplicó en 2020, informa Reuters, quien añade que en Australia, donde la regulación del sector es menos estricta, el 30% de los consumidores tiene una cuenta BNPL, según Deloitte.

El fabricante del iPhone utilizará a Golmand Sachs, su socio desde 2019 para la tarjeta de crédito Apple Card, como prestamista de los préstamos necesarios para los pagos a plazos, según añadió la citada agencia, que citó a fuentes conocedoras del proyecto, conocido internamente como Apple Pay Later, que también rivalizaría con el servicio Pay in 4 de PayPal. El nuevo servicio de la empresa de Cupertino no estaría vinculado a la Apple Card.

El servicio de Apple, según Bloomberg, ofrecerá la opción de distribuir los pagos de las compras en cuatro pagos sin intereses que se realizarán cada dos semanas o en varios meses con intereses. Un modelo similar a los rivales citados. También incluirán planes de pago que excluyan cargos por pagos atrasados y cargos por procesamiento, requiriendo que los usuarios solo paguen intereses por planes a más largo plazo.

Afterpay y Zip aseguraron a Reuters que la iniciativa de Apple refuerza la importancia de este sector y lo valida. La primera indicó, igualmente, que cada compañía opera un modelo diferente y genera ingresos de manera distinta.

La noticia revela que Apple quiere ofrecer más servicios financieros, y Apple Pay Later podría ayudar a la compañía a impulsar la adopción de Apple Pay y convencer a más usuarios de que utilicen su iPhone para pagar sus compras en lugar de tarjetas de crédito estándar. La tecnológica estadounidense recibe un porcentaje de las transacciones realizadas con Apple Pay, lo que genera ingresos adicionales para su negocio de servicios de más de 50.000 millones al año, destacó Bloomberg.

Con el nuevo servicio de Apple, los usuarios podrán elegir cualquier tarjeta de crédito para realizar sus pagos. Además, está previsto que el servicio esté disponible para compras realizadas en tiendas minoristas y online, igual que Klarna, por ejemplo. La agencia recuerda que Apple ya ofrece el pago en cuotas mensuales a través de su Apple Card para comprar sus productos, pero este servicio expandirá esa opción a cualquier transacción de Apple Pay.

Los usuarios que quieran utilizar el servicio Apple Pay Later deberán ser aprobados a través de una solicitud enviada a través de la aplicación Wallet del iPhone, donde también podrán administrar sus pagos. Apple también ofrecerá a los clientes la opción de salir de los planes de pago para liquidar el resto del saldo de sus compras.

Forbes asegura que Apple Pay Later no será un asesino de Affirm o Klarna. Su argumento es que los usuarios de iPhone representan en torno a la mitad del parque de teléfonos inteligentes, solo la mitad de ellos tienen Apple Pay en su terminal y aproximadamente el 40% de ellos son usuarios frecuentes de este servicio de pagos, lo que reduciría el número total de usuarios a unos 25 millones o el 10% del total. Además, añade la inmensa mayoría de los usuarios de BNPL son generación Z y milenials, lo que aún reduce más ese número.

Según la citada publicación, Apple centra el tiro en empresas como Google, PayPal y Square. En su opinión, el juego de Apple con Apple Pay Later es la adopción a largo plazo de Apple Pay y Apple Card e impulsar su ecosistema. Forbes asegura que la compañía suma actualmente alrededor de 50 millones de usuarios de Apple Pay y 6,5 millones de titulares de Apple Card.