CEOE advierte de que no tiene obligación de llegar a un acuerdo con el Gobierno en materia laboral

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha señalado este martes que no ve posible reconducir la negociación sobre la reforma laboral con Gobierno y sindicatos. "Como está, no. No lo vemos viable", ha asegurado el directivo, quien ha recordado que la patronal no está obligada a llegar a un acuerdo con el Ejecutivo.

"El Gobierno tiene la legitimidad de legislar, pero nosotros no tenemos la obligación de decir sí a algo que no consideramos bueno para este país. No tenemos derecho de veto. No está en la Constitución ni en ningún sitio. Desde luego tal como está, no creo que lleguemos a un acuerdo", ha dicho Garamendi, quien ha recordado que la organización que preside tampoco acordó con el PP su reforma de 2012.

El directivo, en un evento informativo organizado por Europa Press, ha asegurado que la CEOE "no se levantará de la mesa", y ha remarcado la "preocupación" que la propuesta del ministerio de Trabajo provoca entre el empresariado. "En las empresas están muy preocupados. Creemos que no va a generar empleo", ha indicado. El punto más conflictivo de la reforma planteada por el Gobierno es el relacionado con la temporalidad, en el que el Ejecutivo propone prohibir el contrato temporal para hacer frente a aumentos de la demanda estacionales (la hostelería en verano, por ejemplo). En ese caso, el empresario deberá recurrir a un contrato de fijo-discontinuo.

"Sabemos que Europa no está pidiendo esto, que está pidiendo otra cosa, que es que hablemos de contrataciones, y nos sentaremos a hablar de esto (...). Hay que hablar del trabajo y de la temporalidad, que hay que mejorarla. Pero tampoco confundamos temporal con precario", ha pedido el presidente de los empresarios.

En cuanto a la conformación del nuevo Gobierno, el directivo ha señalado que "el movimiento se demuestra andando" y que le gustaría saber qué es lo que se va a hacer. "En educación con la ministra Celaá, por ejemplo, estábamos avanzando, en formación profesional se estaba trabajando muy seriamente. Me han hablado bien de la nueva ministra", ha comentado.

Por otro lado, en relación al aumento de contagios ha pedido prudencia a la hora de hablar de quinta ola, ya que podría afectar al turismo, y que no se impongan más restricciones a la hostelería. "Tenemos que dar más apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado. El problema no está en los bares o en los conciertos en los que se pide una PCR para entrar (...). Donde hay que actuar es en la calle, no en el mundo de la empresa", ha asegurado Garamendi.

Los sindicatos piden propuestas a la CEOE y seguir negociando

El secretario general de CC OO, Unai Sordo, antes de que comenzara el acto en el que intervino Garamendi, emplazó a la CEOE a "poner propuestas" encima de la mesa de diálogo social para negociar sin "posturas de bloqueo". El líder de UGT, Pepe Álvarez, por su parte, incidió en que lo que se necesitan son "acuerdos a tres bandas".

En relación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ambos sindicalistas urgieron al Gobierno a subirlo y que convoque ya a los agentes sociales para hablar del tema. "El dialogo no puede ser solo en los temas que el Gobierno quiere", criticó Álvarez, en declaraciones recogidas por Europa Press. Los sindicatos se movilizarán mañana, 14 de julio, para pedir por la subida del SMI y la derogación de la reforma laboral del PP.