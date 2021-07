Despídete del ordenador de tu casa o el trabajo: tu próximo PC podría estar directamente en la nube

Streaming, virtualización o telepresencia son términos a los que ya nos hemos acostumbrado en los últimos tiempos, en parte, por culpa de la pandemia y esas medidas urgentes que hemos tenido que tomar para seguir trabajando desde casa. Ahora bien, una cosa es decir que vamos a trabajar con nuestro PC de casa y otra que terminemos haciéndolo con el ordenador virtual de la oficina.

Microsoft, que ha comprendido la importancia de los servicios en esta época en la que nos hemos desprendido de la propiedad de los programas, aplicaciones, contenidos y herramientas informáticas, quiere ir un paso más allá y todo apunta a que el día en el que anunciará nuevos servicios será el 12 de julio. Momento en el que podría enseñarnos oficialmente cómo serán los ordenadores que podremos utilizar en la nube desde casa, o prácticamente desde cualquier lugar.

Desde el navegador en tu ordenador

Este servicio de PC en la nube no es nuevo y existen multitud de empresas que ya lo ofrecen a grandes corporaciones como forma de agilizar el trabajo de sus empleados en remoto, accediendo a su equipo en la oficina a través de la ventana de un navegador, o para ganar en poder de proceso. La diferencia con lo que preparan los de Redmond es que ese cloud computing podría llegar a los usuarios de Microsoft 365 (la antigua Office 365) de forma general, como una manera de llevar siempre encima un ordenador para cualquier emergencia.

Windows 11, el próximo OS de Microsoft. Microsoft

Eso sí, no penséis que como ocurre en el caso del juego en streaming de Microsoft, Google o Amazon, vamos a tener acceso a ordenadores super potentes, al revés, en un primer momento el enfoque es proporcionar el acceso a "usuarios ligeros", es decir, a todos aquellos que no necesiten moverse por aplicaciones más allá de las ofimáticas de Microsoft. Es el caso de Word, Excel, Power Point, etc. A este proyecto la compañía le ha puesto el nombre de "Deschutes".

Este nuevo servicio dentro de Microsoft 365 no sería gratuito y contaría con un coste adicional que deberían afrontan los titulares de la suscripción, dependiendo por ejemplo del tipo de PC al que quisieran tener acceso. Es decir, si necesitamos una mejor CPU, o más memoria RAM, este cloud computing nos costará un poquito más que si preferimos un modelo más normalito. Sea como fuere, todas estas novedades parece que se conocerán en la conferencia Inspire que los norteamericanos pondrán en marcha la semana que viene.