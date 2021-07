Un abogado es absuelto por negligencia porque hizo lo que dijo su cliente

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha rechazado condenar a un abogado al que sus clientes le acusaron de tomar una decisión errónea, que les costó, según sus cálculos, 12.000 euros en intereses perdidos, que ahora le reclaman. El tribunal niega que el letrado fuese negligente y que los reclamantes estuvieron "mal informados". Especialmente, porque la estrategia fue revisada en varios correos por uno de los afectados, un jurista experto en la materia.

Como recoge el fallo (disponible aquí), el marido de la demandante era especialista en seguros. Los demandantes eran un matrimonio que tuvo un accidente de tráfico. Para llevar la reclamación de daños contrataron a un abogado. Sin embargo, lejos de dejarle actuar con independencia, el marido se intercambiaba frecuentemente correos con el letrado. Según el fallo, en ellos ambos perfilaron codo con codo la estrategia que seguirían para reclamar los intereses del accidente, supervisando muchos de los pasos que daba el letrado.

La audiencia concluye que el marido "no se trata de un cliente mal informado, sino de un experto", que incluso llega a colaborar "en su propia defensa con el profesional compañero al que le encomienda la dirección del asunto". Una característica que rompe cualquier posibilidad de tantear una reclamación por negligencia.

Una vía alternativa

La cuestión que originó el conflicto versaba sobre cómo computar los intereses de la indemnización, si aplicando el camino más reconocido por los jueces; o en cambio, abrir una vía alternativa, y solicitar el 20 por ciento de intereses desde la fecha del siniestro, pero yendo en contra de lo que la mayoría de los juzgados aceptaban por el momento.

Los magistrados aceptan que, efectivamente, la estrategia implicaba un riesgo. Sin embargo, para la Sala, es imposible ignorar que la demandante estuviese casada con un abogado del mundo de los seguros, que, además, estaba implicado en el caso. Un dato que implica que existía información suficiente sobre las posibilidades de perder el pleito por esta vía.

Así, el tribunal estima en que no fue la típica relación "abogado-cliente", sino más bien una relación de colegas de profesión. De hecho, cuando el juez desestima la primera demanda, el cliente no tiene duda de que tienen que recurrir para conseguir la estimación y así se lo encarga al profesional. Es más, llega a asegurar que los tribunales "no tienen motivos de oposición".

Para los jueces, queda en evidencia que no se trata de un cliente mal informado. Más bien, es una persona que colaboró activamente en la defensa con el profesional, al que más tarde demanda por negligente y le acusa de hacerle perder dinero.

Cosa distinta sería que el cliente no conociera la materia. En este caso, "la decisión de arrastrar ese riesgo, contradiciendo una jurisprudencia clara debería de haber sido objeto de una exposición expresa por parte del profesional", resalta la Sala. Pero los magistrados tienen claro que "la decisión fue tomada por el cliente, experto y conocedor de la materia. Acertada o desacertadamente". Por lo tanto, no existe nexo entre la decisión del letrado y "el perjuicio económico". En consecuencia, no cabe achacarle una actuación que le aleje del estándar profesional.

Consentimiento mutuo

El tribunal también tumba otro de los argumentos de la demandante, que achacaba la mala actuación al abogado, o en todo caso, a su marido, pero defendía que ella no era experta en Derecho, y por tanto, nunca pudo conocer los riesgos.

Los magistrados responden que, en una relación matrimonial "en la que no constaba desafección alguna en aquel momento", es razonable que el letrado "no precisara de forma y manera reiterada pedir autorización individual de cada detalle de una operación global" a ambos cónyuges. Más cuando el resultado "beneficiaría de forma directa o refleja a la economía del matrimonio, con independencia de la naturaleza privativa de las indemnizaciones", subrayan. Los correos "demuestran que el entonces marido de la demandante estaba convencido de la licitud de su postura". Su decisión, por tanto, era vinculante.