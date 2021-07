MásMóvil refinanciará la deuda de Euskaltel de 1.516 millones dentro de la opa

MásMóvil recibió ayer el visto bueno de la CNMV para lanzar la opa sobre Euskaltel, valorada en 2.034 millones de euros, una vez sumados los costes de transacción. La operación dará lugar a la fusión del cuarto y quinto operador nacional, con 14 millones de líneas y unos ingresos de 2.608 millones de euros.

Con la opa, MásMóvil también prevé lanzar una amplia refinanciación de la actual deuda de Euskaltel, cifrada en 1.516 millones de euros. En el folleto de la operación, la operadora señala que tiene previsto refinanciar la deuda actual del Grupo Euskaltel que se amortice anticipadamente como consecuencia de la liquidación de la oferta. “Por ello, está previsto que parte de los importes disponibles bajo la nueva financiación sindicada se destine a amortizar todos los importes pendientes bajo la financiación sindicada de Euskaltel en la fecha de, o inmediatamente después de, la liquidación de la oferta”, señala la teleco, que añade que dicha refinanciación no supone un cambio en el nivel de endeudamiento bruto consolidado del Grupo Euskaltel.

MásMóvil señala que financiará íntegramente tanto la deuda de la adquisición como la deuda de refinanciación mediante una financiación con recursos ajenos otorgada bajo un esquema de certeza de fondos (certain funds basis) ya acordada con un conjunto de entidades de crédito internacionales de máxima solvencia. “No está previsto que la sociedad oferente requiera financiación con recursos propios de los inversores que conforman su propiedad”, dice.

Financiación

La compañía explica que cuenta con financiación senior a largo plazo por un importe 3.750 millones de euros, dividida en cuatro tramos: Línea B1 por importe de 2.200 millones de euros (desembolsados en 2020 en el marco de otra operación corporativa); Revolving 1 por 500 millones; Línea B2 por 800 millones; y Revolving 2 por un importe de 250 millones.

Además, deberá destinar a amortizar parcialmente la financiación determinados importes de caja excedentaria a nivel consolidado en cada ejercicio. La financiación senior a largo plazo también incluye ciertas limitaciones para el pago de dividendos y otras distribuciones a los accionistas y partes vinculadas. No obstante, precisa que también incluyen ciertos pagos permitidos como dividendos u otras distribuciones a los accionistas si la ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda no excede de 3,75 veces, o si no excede de 200 millones de euros o, en caso de ser superior, el 30% del Ebitda consolidado.

En términos generales, la oferta se dirige al 100% del capital de Euskaltel, con un precio de 11 euros por acción. El éxito está ligado a una aceptación del 75%. Aunque, MásMóvil ya cuenta con el respaldo de los tres mayores accionistas, Kutxabank, Alba y Zegona, que suman el 52,32% del capital. La compañía presentó avales de 10 entidades financieras por 1.965 millones de euros: BNP, Santander, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BBVA, Crédit Agricole, Sabadell, Morgan Stanley y Mizuho Bank.

El plazo de aceptación será de 24 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil.