A.M.A.: reforzar la seguridad de los profesionales

En medio de la debacle generalizada causada por el Covid-19, hay aseguradoras como A.M.A. que han conseguido mantener una posición sólida. En concreto, esta entidad aumentó durante 2020 su beneficio un 28%, hasta superar los 12 millones de euros. “Con estas cifras, la mutua de los profesionales sanitarios se encuentra en las mejores condiciones para enfrentarse a los efectos negativos que la pandemia está causando en todos los sectores del tejido productivo español”, aseguran.

Para lograrlo, una de las claves ha sido el continuo trabajo desarrollado en pro de la calidad del servicio y de la fidelización de los mutualistas. Siempre buscando una mayor eficiencia en la organización, en la comunicación y en el canal de venta.

El objetivo de la compañía es ser pioneros y, con la vista puesta en el futuro, seguir trabajando en la transformación tecnológica y de la organización mediante la puesta en marcha de un Plan de Sistemas, que se traducirá en una innovación en los procesos de producción y mejorará los productos ofrecidos a los mutualistas, conforme a las nuevas herramientas.

La aseguradora se está dedicando al desarrollo de las herramientas comerciales más novedosas para poder mejorar la retención de cartera y fidelizar a sus mutualistas. Apuestan firmemente por la digitalización de los servicios y la transformación tecnológica, en opinión de sus responsables, el mayor reto al que se enfrenta la compañía en la era pos-Covid.

Los mayores retos: la digitalización y la transformación tecnológica de la compañía

En línea con lo anterior, la mutua de los profesionales sanitarios ha redoblado su apuesta por la sostenibilidad y el respeto a los límites ambientales, conceptos que forman parte de su modelo de gestión, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico y una sociedad más sostenible.

La apuesta por la digitalización de la empresa y la sostenibilidad nos permite hacer frente al deterioro de los ecosistemas. Así lo entiende Europa, que enmarca los fondos de reconstrucción Next Generation EU, de los que España recibirá 140.000 millones de euros hasta 2026, en dos grandes transformaciones: desarrollar una poderosa economía verde en Europa y no perder el tren de la digitalización.

En opinión de los responsables de la entidad, los fondos Next Generation son una buena oportunidad para paliar la crisis pero también para modernizar la economía. Van a dar oxígeno financiero a proyectos que, de no ser por estas ayudas, no resultarían viables. Ahora solo falta que se ponga a disposición de las empresas con la agilidad, urgencia y flexibilidad que la situación requiere.

Como viene haciendo desde hace más de 50 años, A.M.A. seguirá trabajando con la mejor ilusión y la mayor dedicación para mejorar la calidad del servicio a los asegurados, como mutua pensada para proteger y dar seguridad a todos los profesionales sanitarios.