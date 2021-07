Se filtra el diseño del Samsung Galaxy Watch4 Classic, que llegará con Wear de Google

Esta nueva generación de relojes de Samsung va a ser muy distinta a las anteriores ya que va a ser de las primeras en la que los coreanos no incluyan su ya famosos Tizen, el OS que hubiera querido gobernar todo el ecosistema de la marca pero que al final, quedó relegado para los wearables. Es decir, relojes inteligentes, pulseras de actividad, etc.

Nuevo Samsung Galaxy Watch4 Classic. AH

Ahora, para esta generación de smartwatch de 2021, Samsung ha pensado que lo mejor era evolucionar, y lo ha hecho de la mano de Google para desarrollar de forma conjunta un sistema operativo a la altura de sus necesidades. Un Wear inspirado en Android que viene a sustituir al Wear OS que todos hemos visto en multitud de dispositivos inteligentes en los últimos tiempos.

¿Adiós a la gama Active?

Seguramente que el único pero que podemos ponerle a Samsung con sus wearables es que los nombres e las gamas no han sido todo lo estándares y reconocibles que podríamos desear, sobre todo para llevar la cuenta de cuáles son los modelos más modernos, las nuevas generaciones, etc. El caso es que según las últimas filtraciones, el nuevo modelo que preparan para lanzar se llamará Galaxy Watch4 Classic, por lo que nos despedimos del nombre Active como categoría (de momento).

Nuevo Samsung Galaxy Watch4 Classic. AH

Y a fe que el nombre representa al dispositivo porque su apariencia clásica es más que evidente a ojos de cualquiera que mire las fotografías que acaban de filtrarse. Es más, podría recordar a algunos modelos de 2017 (Frontier) que buceaban en ese concepto de reloj de pulsera más tradicional. Sea como fuere, en este caso tenemos dos botones para controlar la actividad del wearable y un bisel giratorio marca de la casa.

Este modelo llegará con tamaños de 42, 44 y 46mm. y colores blanco, gris y negro, caja de acero inoxidable o aluminio con correas de 20mm. estándares así como una pantalla protegida con la tecnología de Gorilla Glass DX o DX+. Por supuesto, contará con resistencia al agua para inmersiones de hasta 5ATM y certificación (militar) MIL-STD-810G. De momento, no han trascendido ni posibles fechas de lanzamiento ni tampoco precios estimados así como variantes con conectividad de datos (4G preferiblemente). De lo que no hay duda es de que Samsung ha querido ir sobre seguro en su apuesta por el nuevo sistema operativo desarrollado junto a Google y que tendrá una capa de personalización One UI, como en el caso de todos sus smartphones.