YouTube da su brazo a torcer y permitirá ver vídeos en modo 'picture in picture' en iPhone

YouTube lleva entre nosotros casi 15 años y por la razón que sea, seguimos teniendo en la cabeza la idea de que es un servicio gratuito. En realidad lo es, pero no podemos olvidar que cuenta con una opción premium que nos quita de un plumazo todos los anuncios, nos regala la suscripción completa de música en streaming (YouTube Music) y, además, cuenta con una serie de ventajas como es la reproducción en segundo plano, para que podamos escuchar sus vídeos como si fueran podcasts mientras llevamos el teléfono bloqueado.

Todas esas ventajas YouTube se cuida muy mucho de impedir que se puedan disfrutar de forma gratuita, a través de trucos dentro del navegador, etc. Así que con lo del picture in picture (PiP) de iPhone ha ocurrido que, al final, los de Mountain View han tenido que rendirse y comenzar a abrir la mano para que puedan disfrutar de ella cualquier usuario de la plataforma. Sea o no suscriptor de pago.

Primero suscriptores y ahora no

Si recordáis, la historia de este PiP es, cuando menos, curiosa. Cuando iOS permitió eso de reproducir contenidos de una aplicación sobre otra, YouTube fue compatible durante muy pocos días, los que transcurrieron hasta que esa opción fue desactivada. Después, los usuarios encontraron una forma de hacerlo gracias a Safari y los norteamericanos también corrieron a bloquearla. Así que ahora parece que llegamos al final del culebrón con una liberación masiva de este PiP a todos los usuarios tras unos primeros días limitados solo a... ¡¡suscriptores!!

Modo 'picture in picture' de iPhone. Apple

Así las cosas, finalmente este PiP estará disponible para todos los usuarios de forma progresiva gracias a una actualización que ha comenzado en las últimas horas. Como sabéis, estos procesos suelen llevar su tiempo en el caso de los servicios de los de Mountain View, y ese plazo puede alargarse hasta los 15 días. Así que toca esperar si queréis ver algo mientras usáis otra aplicación como Twitter, Facebook, WhatsApp, etc.

La forma de acceder a este PiP es automática ya que mientras reproducimos un vídeo, si deslizamos el dedo desde la parte inferior para acceder a la home, veremos cómo la ventana donde se está reproduciendo el contenido se convierte en un elemento flotante que se superpone sobre cualquier pantalla que tengamos debajo. Ya sean iconos o menús de aplicaciones a las que hemos accedido para hacer lo que sea. Una gran noticia que, esperemos, no tenga (de nuevo) marcha atrás.