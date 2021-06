Durante la primera mitad de 2021 se viene agudizando la situación de alza de los precios internacionales de las materia primas, algo que ya vislumbrábamos con preocupación desde finales del pasado año 2020, cuando esta inédita circunstancia se acompañaba de una evidente falta de abastecimiento de muchas de estas materias primas y, ahora, lo hace además del escandaloso aumento del precio de la energía.

Pues bien, hablamos de materias primas que en muchos casos son fundamentales para la fabricación de los elementos de seguridad vial, equipamiento, infraestructuras y señalización vertical. Con datos recientes, estas materias primas, claves para el mantenimiento y las obras de nuestras carreteras nacionales –aluminio, materiales bituminosos, cemento, plásticos, productos químicos, áridos y rocas, materiales siderúrgicos, etc.–, han alcanzado subidas medias de hasta el 50%. Y a esto habría que añadir el incremento correspondiente en los precios del transporte marítimo, que han subido como promedio un 300%.

Esta situación de escalada de precios viene a sumarse a la falta de actividad originada por la pandemia del Covid-19 y que ha afectado dramáticamente a la señalización y a los sistemas de contención de las carreteras. La consecuencia es evidente: el sector de la conservación está registrando pérdidas que alcanzan ya entre el 30% y el 40% por cada suministro de barrera de seguridad.

Vivimos una coyuntura que afecta especialmente a las empresas que tienen firmados contratos públicos plurianuales sin fórmula de revisión de precios, y precisamente este es el caso de nuestras empresas de conservación de carreteras, cuyos contratos con la Administración normalmente tienen una duración que alcanza entre los 5 y los 6 años.

Desde nuestra asociación, consideramos que, ante esta realidad, se hace necesaria la revisión de precios en los contratos de conservación de carreteras. Estamos ante un enorme incremento de costes en todos los productos base para el equipamiento destinado a las carreteras, y por ello reivindicamos que se considere el restablecimiento del sistema de cláusulas de revisión de precios en los contratos públicos. En la actualidad, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público, solicita una justificación para realizar la revisión de precios que no se viene realizando, por lo que en realidad los contratos no están sujetos a ella.

Esta revisión de precios constituye el mecanismo por excelencia para su actualización y para salvaguardar el equilibrio económico del contrato, adecuando el precio al mercado, tal y como se establece en la propia ley. Se solicita una justificación para realizar la revisión de precios que no se viene realizando, por lo que en realidad los contratos no están sujetos a ella.

Cabe destacar que la citada ley obliga a cumplir los aumentos del coste de la mano de obra, provenientes de convenios colectivos, pero al no existir revisión de precios, no queda asegurada esta prescripción. Es cierto que, tal y como dice el convenio de la construcción, en la licitación se adjuntan los costes de mano de obra que va a soportar el adjudicatario. No obstante, estos precios se mantienen sin modificación a lo largo de todos los años que dura el contrato. Por lo tanto, no quedan asegurados ni los incrementos anuales recogidos en por convenios nacionales y regionales, ni los posibles incrementos en la negociación de nuevos convenios o pluses, dada la duración de los contratos de conservación. Actualmente, en la citada Ley 9/2017 quedan excluidos de la revisión el primer 20% ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización. Sin embargo, según la ley anterior, no se revisaba el 20% del presupuesto o el primer año. Entendemos que, dada la actual coyuntura, dos años es un periodo excesivo y debería volverse a la situación anterior.

En algunos países de nuestro entorno como Francia, el ministro de Economía, Hacienda y Recuperación, la ministra delegada a cargo de Industria y el ministro delegado a cargo de la Pequeña y Mediana Empresa recuerdan que los mercados que requieren una gran participación de materias primas sujetas a fuertes cambios en los precios mundiales, deben incluir una cláusula de revisión de precios, incluyendo al menos una referencia a los índices oficiales para la fijación de estos precios.

A pesar de las medidas adoptadas por nuestro país vecino, en España seguimos sin reconocer una situación de gran excepcionalidad. La subida de las materias primas es, a todas luces, inasumible por los contratos de conservación y repercute minimizando los recursos últimos destinados al mantenimiento de nuestras carreteras, dado el importante incremento del coste que están sufriendo los materiales. De continuar esta situación por un tiempo prolongado, podría llegar a afectar a la movilidad de los ciudadanos, a la competitividad del país y a la seguridad de los usuarios de las carreteras.

Por todo ello, solicitamos a las distintas Administraciones Públicas que en las próximas licitaciones tengan en cuenta los precios actuales de las materias primas y que incorporen cláusulas para su revisión, y que para los contratos en vigor se habiliten expedientes extraordinarios que recojan el importante incremento que se ha producido en los precios de las materias primas.

Hay mucho en juego, no solo la propia rentabilidad de las empresas de conservación y mantenimiento de carreteras, sino, principalmente, la seguridad vial y movilidad de los usuarios.

Pablo Sáez es Director general de ACEX (Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras)