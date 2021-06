Cómo dar de baja una tarjeta que tenemos almacenada en el ‘wallet’ del iPhone (o iPad)

Aunque ya llevábamos algunos años digitalizando nuestros pagos gracias a las capacidades contactless de nuestros smartphones, no ha sido hasta la llegada de la pandemia y la eliminación (no total) del efectivo como método de pago, que los segmentos de población más reacios a este cambio no han tenido más remedio que adoptarlo. Ahora es normal ver a hombres y mujeres de cierta edad acercando su móvil al terminal TPV con absoluta normalidad.

El problema es que con el paso de los años las tarjetas van caducando o, en el menor de los casos, cambiamos de banco y tenemos que dar de baja todas las de la entidad anterior, así que hay que ir haciendo limpieza en el wallet de iOS para que no se acumulen y aquello termine siendo un pequeño lío. Así que vamos a dar de baja una tarjeta que ya no vamos a utilizar nunca más.

Fácil y sin muchas complicaciones

Como sabéis, las tarjetas bancarias se almacenan dentro de la aplicación "Wallet" que, la verdad, es un poco liosa porque están prácticamente al mismo nivel que las entradas de cine, billetes de avión o tren, etc. Pero bueno, mientras lo cambian, es lo que hay. Así que ahora vamos a los "Ajustes" del iPhone y buscamos el acceso a esa billetera de iOS: "Wallet y Apple Pay". Una vez dentro veréis todas las tarjetas que tenéis dadas de alto así que pulsamos sobre la que va a ser sacrificada.

Cómo dar de baja una tarjeta bancaria.

Es nos llevará hasta otra pantalla con los detalles de esa tarjeta. Como no queremos saber nada sobre numeración o cuenta asociada, nos vamos abajo del todo y le indicamos "Eliminar esta tarjeta". Tras un diálogo de confirmación aceptamos y veréis que automáticamente desparece del listado de métodos de pago activos en el iPhone. Ahora bien, ¿ya está todo hecho? Casi sí pero no, falta un paso de simple comprobación.

Y es que cuando damos de baja una tarjeta, Apple Pay se lo comunica a la entidad emisora por lo que tendremos la certeza de que el proceso ha concluido en el instante en el que nuestro banco nos remita un SMS informándonos de que, efectivamente, ya está dada de baja. El mensaje que os llegará podría ser del estilo a este: "Tu tarjeta XXXX ha sido dada de baja a petición de Apple Pay". Si queréis verificarlo antes de todas formas, siempre podéis acceder a la app oficial de vuestra entidad y ver que esa referencia al sistema de pago de Apple ya ha desaparecido.