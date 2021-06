Unespa cree necesario acompañar con reformas el fondo de pensiones de empresa planteado por Escrivá

La presidenta de la patronal Unespa, Pilar González de Frutos, ha asegurado este jueves en Santander que no cree que el fondo de pensiones de empresa planteado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, vaya a suponer "un especial impulso"

a este sector, y ha señalado la conveniencia de acompañarlo con cambios

en la regulación laboral y financiera.



Así, durante su intervención en las jornadas organizadas por la APIE dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander (Cantabria), González de Frutos ha apuntado que el sistema británico, en el que a su juicio se inspira este fondo, funcionó

porque anteriormente se basó en reformas de este tipo.



"El desarrollo de fondos de pensiones de promoción pública y gestión privada pueden ser magníficos instrumentos, estupendos vehículos, pero no son el impulso al segundo pilar", ha señalado, apostillando que ello "exige otras cosas".



En todo caso, ha celebrado su llegada como "esencial" para el desarrollo de este segundo pilar, "el menos dinamizado" de todo el sistema de pensiones en España --"no tenemos segundo pilar prácticamente"-- si bien cree que, sin reformas, pueda suponer un "especial impulso" al mismo. "De entrada, bienvenido sea", ha dicho.



Durante su intervención, ha anticipado un recorte de las pensiones públicas y, en consecuencia, ha llamado a desarrollar y potenciar los sistemas complementarios. Es más, considera que "la solución lógica" es su complemento con pensiones privadas, pese a lo cual, ha lamentado,

España ha dirigido sus reformas "en la dirección contraria".



"Si queremos que los jubilados del futuro tengan los niveles de ingresos suficientes, necesariamente tendrán que complementar con pensiones complementarias privadas", ha subrayado.



La presidenta de la patronal de las aseguradoras ha incidido en la importancia de la colaboración público privada, y no sólo en materia de pensiones, sino que también ha hecho alusión a ello a la hora de prepararse para retos como la posibilidad de que se desarrollen nuevas pandemias,

ya que cree que la solución para afrontar estas pérdidas será "apoyarse en modelos de colaboración público-privada".



A la hora de mutualizar riesgos, ha reflexionado que esta "es imposible de mantener" cuando "todos" los agentes sufren daños "todos a la vez", como es una pandemia. Respecto a la gestión en esta última, ha reivindicado el "enorme esfuerzo" del sector asegurador español para asumir sus consecuencias, sosteniendo que "no se ha rechazado a nadie".

Riesgo de otra pandemia

González de Frutos también explicó que el sector asegurador debe prepararse para futuras pandemias como el Covid y que, ante la imposibilidad de prever este tipo de riesgo, será necesaria para ello la colaboración público-privada.



"Prepararnos para futuras pandemias es algo que tenemos que hacer", afirmó, para resaltar el esfuerzo realizado por las aseguradoras durante la pandemia para dar cobertura a los daños

ocasionados por la misma. Así, indicó que la industria del seguro no puede cubrir por sí sola los riesgos de una pandemia y que la soluciones deben ser "viables", por lo que, al ser "un riesgo imposible de financiar", la solución "para cubrir cualquier pérdida derivada de la pandemia va a tener que ver con modelos de colaboración público-privada".