El Apple Watch Series 7 finalmente no contará con sensor de temperatura ni monitor de glucosa

Ya queda menos para que el Apple Watch Series 7 vea la luz. Es un secreto a voces que la firma de la manzana mordida está trabajando en el próximo buque insignia de la familia de relojes inteligentes de la compañía, además de en una segunda versión de su Apple AirPower.

Y poco a poco vamos recibiendo más información sobre este esperado wearable que, casi con total seguridad, será el próximo éxito en ventas de la compañía. Apple lleva años dominando con puño de hierro el mercado de los relojes inteligentes, y por lo que hemos podido ir viendo del Apple Watch Series 7, está claro que la compañía con sede en Cupertino quiere que su próximo wearable sea de lo más completo.

Y ahora tenemos nueva información relacionada con el Apple Watch Series 7 que nos permite hacernos una idea de cómo será el próximo smartwatch del fabricante americano. Hay que tener en cuenta que estamos ante una filtración, por lo que hay que coger la información con pinzas. Aunque si se tiene en cuenta que la fuente de la filtración es Mark Gurman, uno de los leaksters de temas relacionados con Apple con mayor bagaje en el sector, por lo que podemos dar bastante veracidad a la información.

El Apple Watch Series 7 mejora en su diseño

ampliar foto Posible diseño del Apple Watch Series 7 Apple Watch Series 7 Jon Prosser

Para empezar, este Apple Watch Series 7 tendrá algunas mejoras notables a nivel estético, al apostar por un nuevo diseño laminado que servirá además para poder reducir la distancia entre la pantalla y el panel táctil, por lo que se mejoraría la respuesta táctil del reloj.

Por otro lado, este nuevo diseño incluirá unos marcos frontales mucho más comedidos para conseguir que la pantalla del Apple Watch Series 7 sea la gran protagonista de tu muñeca. Eso sí, cabe destacar que estos cambios en el apartado estético no serán demasiado perceptibles para el usuario.

¿Y qué pasa con los rumores que apuntaban a que el Apple Watch Series 7 tendría un medidor de niveles de glucosa y sensor de temperatura? Pues mucho nos tememos que no contará finalmente con estos elementos, tal y como indica la fuente de la información.

No sabemos qué panel montará, pero según Gurman la pantalla podría ser muy semejante a la del Apple Watch Series 6, aunque con alguna mejora en la calidad de imagen. También se espera que este nuevo reloj de Apple cuente con un procesador más potente y que aproveche mejor la eficiencia energética para alargar la batería del smartwatch.

Eso sí, si estabas esperando la presentación del Apple Watch Series 7 para ver con qué sorprende la compañía de la manzana mordida, mejor que no te hagas muchas ilusiones. Principalmente porque Mark Gurman ha dejado claro que este smartwatch no será un portento en cuanto a novedades, ya que los elementos más novedosos no llegarán hasta el modelo de 2022.

Recordemos que el Apple Watch Series 7 será presentado durante el mes de septiembre, por lo que ya queda menos para ver qué novedades tendrá el próximo reloj inteligente de la compañía de la manzana mordida.