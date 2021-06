Pico Max, el macetero inteligente que lleva la luz del sol con tus plantas a todas partes

Todos hemos tenido plantas en casa y, unos más que otros, nacemos con un talento especial para no cuidarlas demasiado. Bien por desconocimiento (compramos una especie que necesita sol y a casa no llega un solo rayo), o por descuido, porque no estamos todo lo atentos que deberíamos para atender las necesidades de estas maravillas de la naturaleza.

Así que como era de esperar, alguien ha tenido la genial de idea de convertir un aparato tan aparentemente alérgico a la evolución como es un macetero en todo un gadget inteligente capaz de proveer a nuestras plantas de ese cuidado que no le damos nosotros. Y de ahí, la idea de estos Pico Max que tenéis disponibles para comprar a través de crodfunding.

Llévate la luz del sol a todas partes

Estos Pico Max lo que se encargan es de proveer a las plantas de los cuidados que necesitan para crecer fuertes y sanas. Y eso se resume, prácticamente, a dos cuestiones básicas: proveer de luz durante un mínimo de horas diarias y agua (comprobar que el líquido elemento no se consume ni se agota). Para lo primero estos maceteros cuentan con un sistema de lámparas en la parte superior que permiten a las plantas crecer, usando la misma tecnología de las granjas que las producen a nivel industrial.

El agua, por su parte, no se echa directamente sobre la tierra en la que crear sus raíces la planta sino a través de una boquilla que da a parar a un depósito que la almacena y, posteriormente, la va dosificando para ahogarlas. Ahora bien, un macetero de estas características necesita de una fuente de alimentación para hacer funcionar todo, y la tendréis. Bien a través de un cargador (USB-C) enchufado a la corriente, bien gracias a una batería opcional, de 10.000 mAh., que proporciona hasta cuatro días de funcionamiento ininterrumpido.

Este Pico Max viene con toda una cohorte de accesorios, que van de soportes de pared, hasta fijaciones magnéticas para la nevera, etc. Además, si compramos cuatro Pico Max y los instalamos todos juntos en la subida de la escalera, por ejemplo, no serán necesarios otros tantos cargadores y enchufes, ya que se podrán conectar unos a otros para que compartan la electricidad y tener, así, encendidas todas las luces. Si estáis interesados, tenéis estos Pico Max en Kickstarter, os saldrá por alrededor de 62 euros, mientras que el Pico 2.0, más pequeño, se quedará en 33. En todos los casos podéis pedirlos a España sin problemas y esta nueva remesa tiene como fecha de envío el mes de agosto.