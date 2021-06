Esa inmensa mayoría de ciudadanos que nos asomamos con interés a la actualidad hemos asistido atónitos a una de las polémicas de la semana: “¿debe vacunarse la Selección Española de Fútbol para jugar la Eurocopa?”. Más allá de mi opinión personal, respetable como la de cualquier persona, lo que más me ha interesado ha sido seguir el complicado proceso de negociación entre el Ministerio de Sanidad y la Federación de Fútbol para responder a esta pregunta y, sobre todo, cómo la falta de una correcta estrategia basada en la previsión y la planificación ha abocado a gestionar esta crisis de reputación en los minutos de descuento.

Por si alguien acaba de aterrizar de un viaje interestelar y no sabe de lo que estoy hablando, los antecedentes son sencillos de explicar: la selección española de fútbol sabe hace meses que este próximo lunes debuta en la Eurocopa, un evento que no obliga a sus participantes a vacunarse ni ha planteado un sistema similar al del Comité Olímpico Internacional para lograr una inmunización del mayor número posible de deportistas.

Incluso después de conocerse la lista de elegidos por Luis Enrique, todos ellos escogidos dedo de una prelista que los medios deportivos comentaban hace semanas, las conversaciones entre el Gobierno y la Federación sobre este asunto no han fructificado hasta hace unas horas, ya que ambas partes ofrecen diferentes versiones de lo que podría calificarse como un desencuentro temporal que ha traído como consecuencia hacer las cosas mal y tarde. Un clásico de la falta de previsión y planificación de toda la vida.

Finalmente, la Federación ha anunciado en un comunicado oficial el acuerdo para vacunar a la Selección Nacional Absoluta y se ha mostrado “agradecida y satisfecha ante la sensibilidad mostrada por el Gobierno de España” por recoger la petición de la Real Federación de que los jugadores completen su pauta de vacunación en apenas unos minutos, y en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, antes de comenzar el primer partido de la Eurocopa. Fin de la negociación.

Una vez resuelto el debate, me surgen varias preguntas como, por ejemplo, si desde una perspectiva estrictamente deportiva tiene motivos deportivos la Federación para exigir una vacuna o si ha existido algún tipo de discriminación en el orden de vacunación respecto a otros colectivos. Escuchando las noticias al respecto, lo que queda claro es la falta de claridad en los términos en los que se ha llevado a cabo la negociación y la falta de fluidez a la hora de encontrar un camino para resolver el problema.

Esta carencia de una estrategia de negociación ha provocado una situación en la que estoy convencido de que ninguna de las dos partes está cómoda, ya que tanto uno como otro están recibiendo críticas y su imagen queda tocada ante la opinión pública. Estoy convencido de que la previsión ha sido un ingrediente escaso en la receta negociadora de este asunto, ya que hubiera sido relativamente fácil escenificar hace meses el inicio de unas conversaciones cuando se abrió el melón de inmunizar a deportistas de élite con los olímpicos de Tokyo.

En cambio, tanto Gobierno como Federación han tenido más interés en dejar claro a través de los medios de comunicación que ninguno de ellos ha sido el causante de esta falta de acuerdo hasta el minuto final. Y le puedo asegurar que el mejor camino para una negociación no consiste en la búsqueda de razones por si no se consigue dicho pacto.

Puestos a imaginar nuevas polémicas alrededor de la vacunación, no me resultaría insólito que en algún momento del proceso haya una corriente de opinión favorable a la vacunación de las personas que ostentan los principales cargos de responsabilidad pública de España. De hecho, en nuestro querido país, donde hasta debajo de una piedra puede aparecer una controversia, lo que realmente me extraña es que aún no haya prendido esta discusión en la que mi opinión sería a favor de la vacunación de, al menos, la máxima representación del Estado.

Y, por cierto, al igual que considero que estos cargos públicos podrían estar ya inmunizados, creo que los jugadores que nos van a representar en la próxima Eurocopa deberían estar vacunados hace semanas. Hubiera sido una señal inequívoca de una correcta previsión ante una situación de incertidumbre, pero la planificación se aleja mucho de este parche in extremis.

En definitiva, e intentando extraer alguna conclusión positiva de esta situación, imagina todo el tiempo y esfuerzo que puedes ahorrarte si eres capaz de establecer la previsión y la planificación para obtener tus propósitos en cualquier tipo de negociación.

Por último, solo queda esperar al debut de la selección ante Suecia en el Estadio de la Cartuja de Sevilla y animar a los jugadores a que realicen el mejor papel en la Eurocopa. Confiemos en que ellos sean los protagonistas de las próximas alegrías deportivas.

Agustín Nuño es CEO de EDVE, mentor comercial y consultor estratégico