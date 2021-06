El dueño de Altice compra un 12% de BT y calienta las telecos europeas

Next Alt, el holding del magnate Patrick Drahi, principal accionista de Altice, ha confirmado hoy que ha adquirido un 12,1% del capital de BT. La operación está valorada en 2.200 millones de libras (unos 2.550 millones de euros).

De esta manera, Next Alt, a través de Altice UK, ha pasado a convertirse en el principal accionista de BT, ligeramente por encima de Deutsche Telekom, que posee algo más del 12% del capital del grupo británico, desde la venta de su participación en Everything Everywhere en 2015.

En un comunicado, Altice UK ha señalado que ha informado al consejo y al comité ejecutivo de BT de sus operaciones, añadiendo que apoya su estrategia. El holding de Drahi ha precisado que no tiene intención de lanzar una opa sobre el antiguo monopolio británico de las telecomunicaciones.

“Altice ha hecho una inversión significativa en BT, porque cree que es una oportunidad ante los planes anunciados por el Gobierno británico de lanzar planes de expansión de la banda ancha de alta velocidad en todo el país”, ha dicho el grupo.

BT ha respondido que la operación realizada por Altice supone un apoyo a la estrategia y la dirección de la compañía. La teleco, entre sus planes, busca llevar la fibra óptica a 25 millones de hogares en 2026.

En este sentido, BT va a afrontar la competencia de Virgin Media O2, operadora participada por Telefónica y Liberty Global, que tiene ambiciosos planes de extender la banda ancha en Reino Unido. Entre sus planes figura la ejecución de unas inversiones de 10.000 millones de libras en los próximos cinco años para extender la cobertura con fibra óptica en todo el país.

El anuncio de Next Alt ha provocado una subida del 3% de las acciones de BT, hasta 190 peniques, su precio máximo desde finales de 2019.

Los avances se han extendido a otras grandes operadoras, ante la opción de un nuevo calentamiento del proceso de consolidación. Telefónica sube un 2,50% y recupera la cota de los cuatro euros; Vodafone sube un 1%, mientras que Deutsche Telekom avanza un 1,3% y se sitúa en los precios máximos del último año.

El movimiento de Drahi en Reino Unido coincide con los planes del propio grupo Altice de vender sus activos en Portugal. Una transacción que superaría los 6.000 millones de euros, y en la que la compañía está sondeando posibles interesados entre operadoras y fondos de inversión.