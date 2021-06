Solo una de cada diez pymes invirtió más en innovación en 2020, según un informe

Solo un 11% de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) incrementó su presupuesto en innovación en 2020. El dato contrasta con el 26% de las compañías que decidió reducir la partida destinada a innovación en el año de la pandemia.

El Barómetro de Innovación de Leyton muestra que el 29% de las empresas han aplazado sus proyectos de innovación a consecuencia de la pandemia y que un 24% de las grandes empresas los han cancelado.

El CEO de Leyton, David Parra, explica que la Covid-19 ha influido negativamente en el plan de innovación de las empresas. “Muchas empresas han puesto en suspenso sus proyectos, siendo cautelosos ante la situación actual provocada por el coronavirus”.

Un 3% del presupuesto va a innovación

En ese sentido, recuerdan que en 2019 un 29% de las pymes y un 35% de las grandes empresas destinaba entre un 1% y un 3· de su presupuesto a innovación. “Si ya antes de la pandemia, la innovación era una asignatura pendiente en España, la Covid-19 ha tenido un fuerte impacto negativo, especialmente para las grandes empresas”, recalca Parra.

A su juicio, España cuenta con un gran “potencial innovador”, pero aún tiene varias asignaturas pendientes. Según el Barómetro, un 84% de las pymes piensa que en España no se apoya suficientemente la innovación. Según dicen, falta mejorar el acceso a las ayudas públicas.

Además de eso, también frena la innovación el hecho de que falte un entorno innovador, la escasez y el alto coste del talento, la dificultad para acceder al mercado y a las ayudas privadas. De acuerdo con el barómetro, para el 40% de las pymes y para el 47% de las grandes empresas innovar es complicado.El CEO de Leyton asegura que eso es por la “regulación, pero también a la financiación y el acceso a las subvenciones. La financiación de la innovación es, en primer lugar, interna, porque las empresas no conocen las ayudas públicas y, sobre todo, se resisten a utilizarlas porque no saben si son elegibles o porque son demasiado complicadas de conseguir”, añade. Aparte, a eso hay que añadirle que la mayoría de las compañías no cuenta con un departamento específico de Innovación.