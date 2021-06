Telefónica renueva el consejo de administración de su división audiovisual

Telefónica ha procedido a una amplia reorganización del consejo de administración de su filial Telefónica Audiovisual Digital (TAD), que agrupa los negocios de producción y de gestión de áreas claves como la compra de derechos audiovisuales. Unas actividades que han tenido un carácter estratégico en las operaciones de la compañía.

Entre otros movimientos, destaca el nombramiento como nueva consejera de esta sociedad de Cristina Burzako, nombrada recientemente máxima responsable de Movistar+, con un puesto clave para el negocio audiovisual de la operadora en España. En este caso, Burzako, que forma parte de la dirección de Telefónica España, tendrá un carácter ejecutivo en el consejo de TAD.

También se han incorporado a este consejo de administración Javier de Paz Mancho, veterano directivo de la operadora, donde ha ocupado distintos puestos, y miembro del consejo de administración de la propia Telefónica, así como de Telefónica Brasil, principal división cotizada del grupo; y Antonio Alonso Ureba, ex secretario general y del consejo de administración de la propia Telefónica en los primeros años de la presidencia de César Alierta. De hecho, Alonso Ureba fue uno de los hombres fuertes de la dirección de la operadora española entre los años 2000 y 2005.

Renovaciones

Dentro de los movimientos llevados a cabo ahora, Telefónica Audiovisual Digital ha renovado como consejeros al conocido abogado Daniel García-Pita Pemán, que también ocupa el cargo de vicepresidente del consejo de esta filial (en su larga trayectoria ha estado vinculado a grupos empresariales como Indra, OHL, Aegon y Bankia, entre otros); y Yolanda Barcina, ex presidenta de la Comunidad Foral de Navarra entre los años 2011 y 2015. Ambos se incorporaron a la compañía en julio de 2016, cuando todavía tenía la denominación societaria de Movistar Plus (no obstante, se comunicó el cambio de nombre poco después).

En aquel momento también entraron en el consejo de administración de TAD altos directivos como César Alierta, poco después de dejar la presidencia de Telefónica, Luis Blasco, Pedro García Guillén y Alfonso Ruiz de Assin, entre otros.

En sentido contrario, han salido del consejo de administración de la filial Emilio Gayo, presidente de Telefónica España; y María Jesús Almazor; ex CEO de Telefónica España y que fue nombrada a principios de año como nueva consejera delegada de la división de Ciberseguridad y Cloud de Telefónica Tech. La compañía ha considerado que la presencia de Gayo en este consejo no tenía sentido al ser ya presidente de la propia matriz del negocio de Telefónica en España. En el caso de Almazor, la salida es consecuencia de su paso a otros negocios de la operadora.

Con respecto a la cúpula, Telefónica Audiovisual Digital tiene como presidente de su consejo de administración desde principios de 2018 a Sergio Oslé, ex CEO de Movistar+ y desde comienzos de este año consejero delegado de Telefónica España.

Entre los consejeros de esta filial figuran también José Javier Echenique, vicepresidente coordinador del consejo de administración de la matriz Telefónica, y Nicolás Oriol, con el puesto de secretario general de TAD.