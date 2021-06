Inditex volverá a crecer en ventas y beneficios pero aún lejos de los niveles de 2019

El gigante textil Inditex volverá a registrar crecimientos interanuales en un trimestre tanto en ventas como en beneficios por primera vez desde que comenzó la crisis sanitaria, según los expertos. Lo hará en el primer trimestre de su año fiscal, cuyos resultados hará públicos mañana miércoles, y por motivos obvios: el mismo periodo del año anterior estuvo marcado por el confinamiento y el cierre de su red de tiendas físicas en prácticamente todo el mundo, y que provocó las primeras pérdidas de su historia.Un año después, la situación parece más normalizada aunque a la compañía radicada en Arteixo le queda margen para volver a los niveles anteriores a la crisis sanitaria.

Inditex alcanzará unos ingresos en el entorno de los 4.880 millones de euros entre febrero y abril, según el consenso de analistas de Bloomberg. Esto supondrá un crecimiento del 47% respecto a las ventas del mismo periodo del año pasado, aunque todavía supone estar un 17% por debajo de las que generó en el arranque del ejercicio 2019. Si los 3.303 millones que el grupo que preside Pablo Isla facturó en el primer trimestre de 2020 representaron la cifra más baja desde 2011, la cifra esperada para este 2021 se sitúa en los niveles de 2014.

El primer trimestre contable de Inditex ha pasado por diversas fases en lo que se refiere a la evolución de la pandemia y su impacto en la distribución. En febrero, primer mes de este periodo, las restricciones al comercio físico no esencial persistían en los principales mercados europeos, especialmente en Alemania y Francia. Incluso en partes de España la situación no se ha normalizado hasta entrado abril. En Cataluña, por ejemplo, el comercio no esencial no pudo abrir los fines de semana hasta finales de marzo y con restricciones de superficie. Inditex cifró en un 21% las tiendas cerradas durante el mes de febrero en su presentación de resultados de 2020. A 8 de marzo ese porcentaje era del 15%.

En el lado de la rentabilidad, el consenso de Bloomberg fija un beneficio de 358,5 millones, frente a las pérdidas históricas de 409 millones del primer trimestre de 2020. Una previsión que los analistas han revisado al alza en las últimas cuatro semanas. Una vuelta a la rentabilidad en un primer trimestre, aunque en niveles del ejercicio 2010.