Google protegerá a los usuarios que no quieran ser rastreados por ‘apps’ publicitarias, ¿cómo?

La decisión de Apple de poner en las manos de los usuarios, con iOS 14, la posibilidad de evitar que ciertas apps rastreen todo lo que hacemos con el móvil, está provocando un pequeño terremoto en el ámbito de la publicidad online, que está impactando en esas empresas que no han tenido escrúpulos en recopilar todo lo que hacemos, minuto a minuto, con el objetivo último de mostrarnos "publicidad personalizada". Una expresión que viene a ser un eufemismo de algo más grave e importante como es esa intención por parte de ciertas compañías de querer saber qué nos gusta en cada momento y cómo van variando poquito a poco nuestras preferencias.

Con eso sobre la mesa, Google no ha tenido más remedio que mover ficha y ya ha anunciado que su Android 12 tendrá un control parecido al de iOS 14, donde un usuario podrá decidir si quiere que su información se comparta con cualquier aplicación que la solicite. Tal y como informa Financial Times, a finales de año tendremos sustanciales cambios en ese apartado dentro del OS de los de Mountain View cuando se trata de compartir con los demás algo tan simple como nuestro identificador de publicidad.

Adiós a tu ID de publicidad

Ese famoso ID de publicidad no es otra cosa que un código que nos identifica ante las empresas que recopilan datos de tal forma que, a base de cruzarlos con toda la actividad que llevamos a cabo a diario, pueden trazar un perfil de quiénes somos: edad, preferencias, productos que nos gustan, hábitos de consumo con el móvil, compras que hacemos... lo que podáis imaginar. Con todo eso, las plataformas son capaces de vender nuestro perfil a anunciantes que están buscando llegar precisamente hasta nosotros.

Google I/O 2021 celebrado el pasado mes de mayo. Google

Cuando Google añada estos cambios, convertirá nuestra ID publicitaria en un código lleno de ceros de tal forma que las empresas que se encargan de comercializar esa publicidad no sabrán quienes somos y, por lo tanto, no podrán sacar rentabilidad de un anuncio personalizado porque no podrán impactarnos en base a ningún criterio. De ahí la importancia de que cada uno de nosotros tomemos esa decisión de si permitir que sepan quienes somos o no.

Es la propia Google la que en su página de soporte (en EE.UU.) reconoce que, “como parte de la actualización de los servicios de Google Play a finales de 2021, el ID de publicidad se eliminará cuando un usuario opte por no personalizar el ID de publicidad en la Configuración de Android. Cualquier intento de acceder al identificador recibirá una cadena de ceros en lugar del identificador. Para ayudar a los desarrolladores y proveedores de servicios de publicidad/análisis con los esfuerzos de cumplimiento y respetar la elección del usuario, podrán recibir notificaciones sobre las preferencias de exclusión voluntaria. Además, las aplicaciones destinadas a Android 12 deberán declarar un permiso normal de los servicios de Google Play en el archivo de manifiesto".