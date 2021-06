Así impacta en valoración y beneficios el recorte a las seis grandes eléctricas

Lo que sucede en la cotización de Iberdrola tiene una repercusión inmediata en el Ibex. La eléctrica es el valor con más peso en el selectivo español, del 14%, por delante de Santander o Inditex, la líder indiscutible por capitalización. De hecho, la caída en Bolsa de casi el 6% de Iberdrola en la semana tiene mucho que ver en que el Ibex la haya cerrado con un retroceso del 1,48%.

Tras el retroceso en Bolsa, el valor ya habría recogido el impacto del cambio regulatorio anunciado por el Gobierno. Más aún teniendo en cuenta que lo probable es que no se pueda aplicar hasta 2022, según apuntan en Banco Sabadell. En Goldman Sachs calculan un impacto de la medida sobre sus estimaciones de beneficio por acción de 2023 y 2024 del 15% para Endesa y del 7% para Iberdrola, con una merma para esta de entre 450 y 475 millones de euros en el período. Aun así, la firma estadounidense mantiene su recomendación de compra para las acciones de Iberdrola.

Según el consenso de analistas que recoge Bloomberg, el consejo mayoritario para los títulos de la eléctrica es de mantener, con el 53% del total, frente a un 44% de recomendaciones de compra.

Los títulos de Iberdrola tuvieron una positiva trayectoria en Bolsa el pasado año, con un alza del 32,7%, alimentada por el auge de las energías renovables, por las que la compañía ha apostado de forma rotunda desde hace años, y por su compromiso con el pago de dividendo en un ejercicio de castigo generalizado entre las empresas a la remuneración al accionista.

Aun así, y más allá del revés regulatorio de esta pasada semana, la acción de Iberdrola no terminaría de exprimir en Bolsa todo el potencial de su negocio renovable, en la actualidad uno de los focos predilectos de los inversores pese a la corrección registrada en los últimos meses.

“Las valoraciones de las eléctricas españolas no son exigentes. Aún pesa en los inversores internacionales una visión del mercado energético español más tradicional, no han calado tanto en esa visión los planes de transición hacia la energía renovable”, explica José Ángel Fuentes, de Mutuactivos. Y como ejemplo, compara a Iberdrola con la estadounidense NextEra. “La eléctrica más parecida a Iberdrola a nivel global es la estadounidense NextEra, que cotiza con una prima del 60% sobre la española. Pero Iberdrola no tiene nada que desmerecer”, añade.

La eléctrica confirmó en su presentación de resultados del primer trimestre su previsión de obtener en este ejercicio un beneficio neto de entre 3.700 y 3.800 millones de euros y de repartir un dividendo de 0,44 euros con cargo a 2021.