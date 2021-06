Six llevará la tecnología de Nasdaq a la Bolsa española

Cambios en la Bolsa española un año después de que Six adquiriera BME. El grupo suizo ha anunciado que implantará la tecnología sobre la que funciona su mercado, propiedad de Nasdaq, en España. Se pondrá final al sistema propio del gestor de los mercados español, el SIBE, lanzado en 1995.

Entre el cuarto trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2023, se producirá la integración de las plataformas de negociación de Six y BME, empleando la tecnología del grupo suizo, según una nota de la compañía con sede en Zurich. El proceso de armonización de las plataformas de negociación no incluye los instrumentos derivados.

"Los mercados de renta variable y renta fija se armonizarán en la plataforma de negociación de Six mediante la ampliación y la optimización de las capacidades actuales, con el objetivo de abordar las necesidades del mercado español", señala el comunicado. Al mismo tiempo, la difusión de datos de mercado se armonizará para ambos mercados

En el anuncio de la opa por BME, en noviembre de 2019, Six aseguró que "durante tres años, en conversaciones con reguladores, Six prevé seleccionar las plataformas más óptimas para ofrecer un servicio orientado al cliente”. Fuentes del mercado señalaron entonces que la tecnología española contaba con cierta ventaja, puesto que era propia; en cambio, Six opera la de Nasdaq en régimen de licencia por parte del grupo estadounidense.

En la nota de este viernes, el grupo suizo asegura que "la tecnología en que se basa la plataforma de Six se considera una de las mejores de Europa gracias a su excelente latencia y capacidad. Posee uno de los sistemas más rápidos del sector, al tiempo que asegura un nivel máximo de resiliencia operativa". El dueño de BME afirma que iniciará las consultas con los partícipes del mercado español para seguir ajustando el alcance del proyecto, a fin de definir especificaciones detalladas y un plan de proyecto concreto, y que mantendrá informada a la CNMV.

Entre los planes de futuro de Six estaban el de trasladar a Madrid su negocio de clearing (compensación, en la jerga bursátil española), como explicó el director financiero de Six, Daniel Schmucki, en una entrevista publicada el 30 de noviembre de 2019 en CincoDías.

"Se trata de un importante paso en la integración de BME en Six. Nuestros equipos español y suizo están trabajando codo con codo para dar con el mejor enfoque posible a esta transición y evaluando cómo contribuir a todas las actividades y asegurar la conversión de los miembros de la manera más eficaz. La migración permitirá al mercado beneficiarse de una plataforma de negociación optimizada, dotada de capacidades ampliadas y nuevas funcionalidades, así como tecnologías y sistemas mejorados", señala en una nota el director global de Mercados y miembro del comité ejecutivo de Six, Thomas Zeeb.