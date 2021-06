¿iOS 14.6 está vaciando rápidamente la batería de tu iPhone? Esto está ocurriendo

Las actualizaciones del sistema operativo son siempre bienvenidas porque no solo se encargan de corregir fallos o eliminar bugs, sino que de vez en cuando añaden nuevas funciones que hacen que nuestro iPhone sea cada un poquito mejor. Ahora bien, por desgracia, esos parches no siempre están bien acabados y pueden acarrear problemas importantes.

Y en esas estamos con iOS 14.6, que llegó la semana pasada con algunas novedades pero, sobre todo, con la misión de cerrar algunos agujeros de seguridad de cierta entidad. Aunque como regalo oculto, y para una serie de usuarios, llegaba con sorpresa, una que ha hecho que las baterías de sus terminales se consuman con una rapidez mayor de la habitual. ¿Es tu caso?

iPhone 11 y 12, afectados

No existe una lista de damnificados oficial alrededor de iOS 14.6 pero por las quejas que se van leyendo en el foro de soporte de la propia Apple, parece que el error de la actualización se centra en algunos modelos de iPhone 11 y 12. Si tenemos que hablar por nuestro propio caso, desde el lanzamiento de la actualización de la semana pasada hemos notado un cierto descenso más que acusado en la autonomía de nuestro iPhone 11 Pro Max.

Un iPhone cargando. Unsplash

Esos usuarios que han comenzado a escribir en la página de soporte, hablan de una caída significativa en la autonomía del teléfono desde que aplicaron la actualización. Concretamente podemos leer testimonios como que “ayer actualicé mi iPhone 12 Pro a iOS 14.6. Y ahora creo que la batería se reduce más rápido que antes en iOS". Otro de los afectados confirma que "tengo el mismo problema con mi iPhone 11. Actualicé el otro día y por la mañanas ya estaba completamente agotado. Ayer apagué WiFi, Bluetooth, la actualización de todas las aplicaciones en segundo plano y me aseguré de que Personal Hotspot estuviera desactivado. Se cargó completamente a las 6 pm anoche y no se usó. Se quedó sin batería alrededor de las 10 a.m. de esta mañana (es decir, alrededor de 16 horas después) sin uso mientras tanto".

Ese patrón es el más común: móviles que tienen una autonomía habitual de más de una jornada, están llegando con la lengua fuera al final del día, por lo que parece claro que existe una relación evidente entre la publicación de iOS 14.6 y los errores. De todas formas, Apple todavía no ha reconocido que exista incidencia alguna por lo que tendremos que esperar a que lo haga y que, posteriormente, publiquen un parche.