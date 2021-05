Amazon Prime Video aumentará su catálogo de forma considerable gracias a esta noticia

El gigante de las compras en línea va a comprar MGM, el estudio de cine y televisión que está detrás de James Bond, "Legally Blonde" y "Shark Tank", con la esperanza de llenar su servicio de streaming de vídeo con más cosas para ver.

Amazon pagará 8.450 millones de dólares por MGM, lo que la convierte en la segunda mayor adquisición de la compañía después de comprar el supermercado Whole Foods por casi 14.000 millones de dólares en 2017.

Amazon Prime Video aumentará su catálogo de forma considerable

El acuerdo es el último en la industria de los medios de comunicación que tiene como objetivo impulsar los servicios de streaming para competir contra Netflix y Disney+. Amazon no dice cuántas personas ven su servicio Prime Video. Pero más de 200 millones tienen acceso a él porque están suscritos a su membresía Prime, que les da un envío más rápido y otras ventajas.

La compra de MGM daría a Amazon acceso a más películas, programas y personajes famosos, como Rocky, RoboCop y La Pantera Rosa. Amazon también obtendrá un canal de cable: Epix, del que es propietario MGM.

Repasamos la historia de MGM

Conocido por su logotipo del león rugiente, MGM es uno de los estudios más antiguos de Hollywood, fundado en 1924, cuando el cine era mudo. Tiene una larga lista de clásicos en su biblioteca, como "Singin' in the Rain". Entre sus producciones más recientes se encuentran los realities "Shark Tank" y "The Real Housewives of Beverly Hills", así como la próxima película de James Bond "No Time to Die" y un biopic de Aretha Franklin llamado "Respect".

Amazon ya tiene su propio estudio, pero ha tenido resultados dispares. Dos de sus programas, "The Marvelous Mrs. Maisel" y "Fleabag", ganaron los Emmys a la mejor serie de comedia. Pero muchas de sus películas no han tenido éxito en la taquilla. Recientemente, Amazon ha apostado por los deportes y los programas de gran repercusión. El año que viene retransmitirá "Thursday Night Football" y está produciendo una serie de "El Señor de los Anillos", que supuestamente costará 450 millones de dólares sólo para su primera temporada.

El acuerdo, que está sujeto a las aprobaciones habituales, hará que Amazon, que ya es una de las empresas más poderosas y valiosas del mundo, sea aún más grande. Los reguladores de todo el mundo están examinando las prácticas comerciales de Amazon, en concreto el modo en que examina la información de las empresas que venden productos en su sitio y la utiliza para crear sus propios productos con la marca Amazon.