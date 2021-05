¿Un intruso en tu cuenta? Cómo saber quien está usando tu cuenta de Netflix, HBO o Amazon

Dependiendo de cuánto pagues por tu plan, tu cuenta de Netflix, HBO o Prime Video sólo puede ser utilizada por un número determinado de personas a la vez. Los ex, los antiguos compañeros de piso o los hermanos desconsiderados -cualquier persona a la que le hayas confiado imprudentemente tu contraseña- podrían estar aprovechando la cuenta por la que pagas un buen dinero. Lo bueno es que las distintas plataforma cuentan con herramientas para averiguar si lo están haciendo y no es demasiado difícil.

Una simple visita a la configuración de tu cuenta te permitirá descubrir las direcciones IP y la ubicación de quien haya accedido a tu cuenta. A continuación, te explicamos cómo encontrarlo en las plataformas Netflix, HBO y Prime Video.

Cómo saber quien está usando tu cuenta de Netflix, HBO o Amazon

Netflix

Dirígete a la página de inicio de Netflix en tu navegador e inicia sesión. En la esquina superior derecha verás el símbolo de tu cuenta. Pasa el ratón por encima y haz clic en "Cuenta". Desplázate hacia abajo y haz clic en el enlace "Actividad reciente de streaming del dispositivo". A continuación, haz clic en el enlace "Ver acceso reciente a la cuenta".

HBO

Accedemos a HBO España Entramos con nuestro usuario y contraseña. Acceder al apartado "Mi Cuenta" situado en la parte superior derecha de la pantalla al cual accedemos haciendo _click_ en nuestro nombre de usuario. Se abre un cajón de opciones en el que haremos _click_ en "Mi cuenta". En la ventana "Configuración de cuenta" que muestra una serie de pestañas clicamos en "Dispositivos". Aquí veremos un listado con los distintos dispositivos que hay conectados a nuestra cuenta.

Prime Video

Accede a Amazon.es e inicia sesión con tus credenciales. Posa el cursor del ratón sobre la opción: Cuenta y Lista En el menú desplegable deberás hacer clic sobre la opción: Mi Prime Video Una vez en Prime Video deberás hacer clic en el icono de usuario. Esto hará que se abra un pequeño menú en el que tendrás que seleccionar: Cuenta y Configuración En la nueva pantalla, selecciona la pestaña: Mis Dispositivos. Aquí se mostrarán todos los dispositivos que hacen uso de tu cuenta de Amazon Prime Video.

En el apartado de "Mis dispositivos" de cada plataforma no solo podremos visualizar los dispositivos en los que has registrado tu cuenta, sino que además podrás anular dicho registro para que no puedan hacer uso de la misma o cambiar la contraseña en caso de que sigamos viendo dispositivos ajenos en nuestra cuenta de usuario.