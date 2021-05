Apple publica iOS 14.6: ¿sabes por qué debes actualizar ahora mismo tu iPhone?

Todos pensábamos que tras el lanzamiento de iOS 14.5, hace prácticamente un mes, a Apple no le quedarían ganas de seguir añadiendo cosas a sus updates, pero no ha sido así, Aunque también hay que decir que la urgencia por seguir publicando parches no ha llegado tanto por el lado de las nuevas funciones y las mejoras sino, más bien, por la de los errores, bugs y fallas de seguridad.

Eso es lo que ocurrió hace apenas unos días, cuando los de Cupertino se vieron obligados de publicar a la carrera el parche de iOS 14.5.1 para cerrar un problema de seguridad crítico que había estado presente en el sistema operativo desde tiempos inmemoriales. Ahora, cuando todos pensábamos que estaríamos tranquilos unos pocos días, los de Tim Cook han lanzado por sorpresa un nuevo update, el 14.6 que trae un poquito de todo.

Seguridad y podcasts... un poco de todo

Aunque lo más llamativo de este parche es que Apple ha aprovechado para corregir algunos fallos importantes de seguridad, lo cierto es que también tendremos novedades jugosas en ciertos aspectos. Por ejemplo, la llegada de las funciones de pago a los podcasts, esos que llevan prácticamente 20 años siendo gratis dentro del universo Apple y que ahora dan el paso hacia la monetización.

Actualización de iOS 14.6.

Pero hay más, como características nuevas para las recién estrenadas AirTags que tienen que ver con la posibilidad de añadir una dirección de correo electrónico en caso de pérdida de alguna de estas balizas. En vez de tener que añadir obligatoriamente un número de teléfono como forma de contacto, por fin podremos hacerlo con un email, que es menos invasivo y parece como que expone menos nuestra privacidad respecto de aquellos que encuentren el objeto que hemos perdido.

Como Apple ha venido anunciando en los últimos días, con el jaleo de la música sin pérdidas, con esta actualización también llega el sonido Dolby Atmos al smartphone, con todo lo que eso significa de mejora en la reproducción de contenidos que podemos escuchar tanto a través de los altavoces del iPhone, como a través de cualquier generación de Airpods que haya llegado al mercado. Y por supuesto, también llega con iOS 14.6 la música sin pérdidas, aunque de momento no está activa dentro de Apple Music.

Pero lo importante, lo mollar, está en la seguridad, donde Apple aprovecha para cerrar algunas amenazas que habían sido detectadas en las últimas semanas. Una de las más importantes, la posibilidad de ejecutar código a los hackers a través de archivos de audio que les permitían colarse en nuestro dispositivo prácticamente sin limitaciones. Así que ya sabéis, actualizad cuanto antes...