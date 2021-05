Riu reabrirá 17 hoteles en las dos próximas semanas

Las grandes cadenas hoteleras han acelerado su plan de aperturas de hoteles cerrados por la pandemia. La vacunación masiva en América, el mayor control en Europa, la recuperación del tráfico aéreo y la supresión de las restricciones al movimiento de turistas han obligado a dar un paso adlante a los hoteles.

La cadena balear RIU; con 99 hoteles en todo el mundo, anunció el viernes que va a abrir 17 hoteles en las dos próximas semanas, con lo que arrancará el mes de junio con 76 hoteles abiertos. Luis Riu, consejero delegado de la firma, anunció, en un post en su blog, que ya se ha iniciado la salida de la crisis. “Tras 15 meses de pandemia podemos hablar por fin de recuperación. Todavía falta bastante para poder dar por ganada la batalla, pero con la proactividad y optimismo que nos caracteriza, estamos apostando por la reapertura del máximo de nuestros hoteles y hoy podemos anunciar que arrancaremos el mes de junio con 76 hoteles abiertos en 15 países”, recalcó.

La hotelera ha sacado del ERTE a todos los empleados de servicios centrales

De los 17 inmuebles que se van a abrir en quince días, ocho de ellos están en España. Una decisión que se ha tomado una vez levantadas las restricciones de movimiento ligadas al estado de alarma. “En España se ha recuperado cierta movilidad entre provincias, algo que para los hoteles de Andalucía es muy importante. También nuestros clientes de Países Bajos pueden empezar a viajar a Canarias y Baleares, igual que desde Bélgica, país que también ha retomado operaciones con Málaga. De Reino Unido hemos tenido el semáforo verde para Portugal y quizá en las próximas semanas se puedan sumar también las islas españolas”.

Esa reactivación de la demanda nacional e internacional ha sido determinante para que la compañía haya tomado una decisión sin precedentes en la pandemia: sacar a todos los trabajadores de los servicios centrales del ERTE en el que estaban inmersos desde hace quince meses. “Son muchos meses de esfuerzo y de compromiso por su parte, que queremos reconocer recuperando sus condiciones de trabajo al nivel previo a la crisis”.

Será la primera cadena española que reabrirá todos sus hoteles en América

El tirón de EE UU

Pese a que el turismo europeo al Caribe aún no se ha reactivado y no hay previsiones de que lo haga, la cadena balear ha acelerado la reapertura de toda su planta hotelera en América (compuesta por 42 hoteles en EE UU México, Panamá, Costa Rica, Bahamas, República Dominicana, Jamaica y Aruba). “Nos convertiremos en cuestión de días en la primera cadena española en reactivar toda su oferta en América. Esto supone una excelente noticia, ya que había hoteles que no habían podido reabrir desde su cierre en marzo de 2020. Todos los equipos están emocionados y trabajando duro en la reapertura”. El consejero delegado recalca que esa reapertura integral ha sido posible “por el fuerte repunte de las reservas en EE UU” y por el crecimiento de los fieles mercados locales de los diferentes países, “especialmente nuestros queridos huéspedes mexicanos”.