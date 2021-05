Un segundo minoritario de Dia pide a la CNMV que revise los términos de la ampliación

El inversor portugués Luís Amaral ha solicitado, en calidad de accionista minoritario de Día, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que revise las condiciones de su ampliación de capital, por considerar que el precio fijado es demasiado bajo.



Así lo ha informado este viernes la sociedad Western Gate, controlada por Amaral y dueña del 2,18% del capital de la cadena de supermercados, que de esta forma se suma a las críticas vertidas ayer por otro minoritario, Naturinvest, propietario de una participación del 4,01%.



Amaral ha reclamado en un comunicado que el regulador "tenga en cuenta a los accionistas minoritarios a la hora de autorizar las condiciones de la ampliación de capital" y ha expresado su respaldo a Naturinvest de forma específica.



Concretamente, insta a la CNMV a revisar "el precio de suscripción, de 0,02 euros, y la relación de canje correspondiente, que deberían ser más favorables para los accionistas minoritarios".



Además, también ha pedido cambios a la hora de permitir al mayor accionista, LetterOne (controlado por el magnate ruso Mijaíl Fridman y dueño del 76% de los títulos), que acceda al segundo tramo en caso de que no se suscriba por completo.



"La CNMV también debería tener en cuenta que la conversión de deuda en fondos propios basta para situar a DIA en una posición adecuada para abordar el futuro y, por tanto, estas condiciones dilusivas no son necesarias", ha expresado el inversor portugués.



La ampliación por valor de 1.028 millones de euros planteada por DIA -se da por segura su aprobación en la junta de accionistas del próximo 31 de mayo- se divide en dos tramos: 769 millones que LetterOne se ha comprometido a suscribir y 259 millones dirigidos a los minoritarios, que si no participan verán diluida su participación.



Este aumento se llevará a cabo a través de la emisión de más de 51.000 millones de nuevos títulos, con un importe cada uno de dos céntimos (un céntimo de valor nominal y otro de prima).



En bolsa las acciones de DIA se desplomaron durante varias sesiones tras anunciar los detalles de la operación, un movimiento a la baja que los analistas han vinculado con el precio de dos céntimos establecido, sensiblemente por debajo de lo esperado por el mercado.



Amaral ha recordado hoy la crisis que ha atravesado la compañía durante los últimos años, desde que a finales de 2018 se detectaran irregularidades contables en su seno, y ha considerado que los minoritarios que continúan apoyando a la compañía no merecen este trato.



"La empresa ya no se encuentra en una situación de dificultad que exija un descuento de este tipo (...) Nos parece sumamente injusto para los accionistas minoritarios que ayudaron a la empresa a sobreponerse a un periodo decisivo", ha argumentado.



Los responsables de Western Gate han precisado que están a favor de la ampliación para que DIA sanee su balance y pueda afrontar su plan de transformación, pero se muestran contrarios a las condiciones fijadas, por lo que piden a la CNMV que "revise el folleto".