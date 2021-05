Google no se olvida de WearOS y lanzará, por fin, su ‘app’ nativa de YouTube Music

Google ofreció ayer una nueva edición de su ya tradicional conferencia I/O, que se vio afectada el año pasado por el coronavirus, pero que ha retomado con fuerza todas las novedades alrededor de lo que será Android 12. La versión del OS móvil que toca llegar este año y que parece que va a protagonizar una buena cantidad de cambios.

Uno de ellos estaba pendiente desde hace algunos años, cuando Google quiso ofrecer una versión de Android para smartwatch y que, por diferentes circunstancias, no parecía arrancar jamás. También, por culpa de la apuesta de otras compañías por soluciones propias, como Samsung con Tizen, lo que ha provocado cierta desorientación en aquellos usuarios que quieren llevar en la muñeca, junto a sus smartphones, la mejor alternativa así como la más compatible.

Por fin llega a Android

Así las cosas, parece que ya nos podemos tomar en serio los esfuerzos de Google con su OS para relojes inteligentes toda vez que ha decidido equilibrar una balanza que hasta ahora, andaba un poco inclinada del lado de Apple, su reloj inteligente y la aplicación YouTube Music. La única que a día de hoy nos deja escuchar canciones que previamente hayamos subido a la nube de los de Mountain View.

YouTUbe Music en WearOS. Google

Aun así, parece increíble que una aplicación de la casa como es YouTube Music no esté disponible de forma nativa para WearOS, y que los de Mountain View hayan tenido que salir a los medios a confirmar que llegará, aunque no tan pronto como nos gustaría. El anuncio aventura que la app oficial no la tendremos lista para instalar en nuestros relojes, y controlar lo que escuchamos, hasta finales de este 2021. Es decir, prácticamente dos años más tarde que en el caso del Apple Watch.

Eso sí, cuando lo haga, traerá algunas funciones extraordinariamente útiles como las famosas descargas inteligentes que se anticipan a lo que queremos escuchar para llevar siempre encima, en local, una buena cantidad de canciones que reproducir desconectados. Cuando no tenemos una conexión disponible a internet. Según Google, servirá para que "los suscriptores disfruten de la música mientras viajan".

Los norteamericanos han recordado que "estamos trabajando para brindarles a nuestros usuarios una mejor experiencia musical en los próximos meses con mejoras planificadas en YouTube Music. Mientras tanto, puedes usar tu reloj inteligente Wear OS para controlar de forma remota la aplicación YouTube Music en tu teléfono Android o iOS. Cuando reproduces música de YouTube Music en tu teléfono, los controles aparecerán automáticamente en tu reloj", por lo que, de momento, será necesario llevar siempre encima el smartphone.