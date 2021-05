Google Drive pronto te dejará bloquear usuarios en su nube, ¿sabes por qué?

No es un problema menor el que se produce alrededor de las nubes de almacenamiento donde, gracias a sus capacidades para dar cabida a otros usuarios, trabajar colaborativamente o, simplemente, para poner a disposición de los demás recursos de descarga, ciertos usuarios se aprovechan de estas puertas abiertas para dejar su rastro lleno de SPAM.

Es muy común tener recursos compartidos de forma pública (un documento, una carpeta, etc.) y que por ese agujero se nos termine colando un usuario que, con la excusa de eso que dejamos para que los demás lo disfruten, se cuele para regalarnos todo tipo de archivos y documentos llenos de SPAM, no deseado, y que prácticamente no nos deja en paz hasta que cerramos el grifo de ese recurso compartido.

Google pone remedio al problema

El caso es que, próximamente, Google va a incorporar una herramienta a su plataforma de almacenamiento en la nube para casos como este de usuarios que acceden a nuestros recursos públicos para hacer SPAM, donde no sea necesario tener que bloquearlo todo y solo centrarnos en banear ad eternum al molesto spammer. Y será tan sencillo como seleccionarle en la lista de cuentas que entran a una de nuestras carpetas (por ejemplo) públicas y regalarle una expulsión.

Bloquea usuarios que colaboren en tu nube. Google

Según Google, "las capacidades para compartir de Drive impulsan la productividad y la colaboración, pero los malos actores pueden abusar de las herramientas que están destinadas a facilitar el intercambio útil. Por eso es importante contar con los controles de seguridad necesarios para defenderse de estas amenazas de compartir".

Así, a partir de que los nuevos cambios aterricen en Google Drive (en los próximos meses), podremos tomar varios tipos de decisiones con esos usuarios: bien bloquearlos para que no puedan compartir nunca más nada con nosotros (por lo que cerramos la puerta al SPAM o cualquier otro contenido abusivo); eliminar todos los archivos y carpetas que hayan compartido guardar en esos recursos públicos con nosotros; y, por último, bloquear el acceso a nuestra cuenta de forma permanente.

Además, Google nos advertirá en el momento del bloqueo de que "esta persona ya no podrá interactuar con usted en Google Drive y otros productos de Google", por lo que nos aseguramos que esa medida no solo queda encuadrada dentro del ámbito de la plataforma de almacenamiento en la nube sino, también, en cualquier otra que los de Mountain View tengan con funciones de compartir y colaboración entre distintos usuarios.