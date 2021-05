El nuevo CEO de Santander España diseña un nuevo equipo directivo más reducido

Santander España ha dado una nueva vuelta a su organigrama, tras la llegada de António Simões, como consejero delegado de España y director regional de Europa. Así, su consejo ha aprobado hoy la composición del nuevo equipo directivo con el que el banco inicia una nueva etapa. La primera línea del banco se reduce a 12 miembros, siendo la mitad responsables de áreas de negocio, "con el objetivo de ser más ágiles en la gestión, reforzar el foco en el cliente, anticiparse a sus necesidades y mejorar su experiencia con el banco", explican desde el banco.

En lo que se refiere al negocio, el nuevo Comité de Dirección de Santander España cuenta con tres áreas principales: un director de Banca Comercial (Ángel Rivera), que se encargará de los canales de distribución y de la actividad comercial; un director de Producto Retail (Matías Sánchez),que será responsable de la transformación del negocio y de los productos,y un director de Banca Mayorista (Ignacio Domínguez-Adame), que mantiene sus funciones actuales y sigue en el equipo directivo. También continúa, aunque en esta nueva etapa como director de Empresas e Instituciones, Antonio Román. Se incorpora al Comité de Dirección Adela Martín responsable de Banca Privada, quien suma nuevas responsabilidades sobre el negocio de gestión de activos.

En cuanto a las áreas de Soporte, Pablo del Campo, director Financiero y de Estrategia y Amaya Casero, directora de Recursos Humanos y Organización, se incorporan al nuevo equipo directivo. Sigue en su cargo actual el director de Tecnología y Operaciones (Juan Olaizola).

Olga Abad, directora de Riesgos, Adolfo Díaz-Ambrona, Secretario General, y Pilar Zatarain, directora de Auditoría Interna continúan en el Comité con la responsabilidad en estas áreas de control en España.

Equipo en Europa

Además de António Simões, otros cinco miembros del Comité de Dirección en España forman ya parte del equipo directivo de Europa: Ángel Rivera y Matías Sánchez, responsables de banca minorista y producto retail en Europa, respectivamente, directivos con amplia experiencia en otros países del grupo; y Pablo del Campo, Amaya Casero y Juan Olaizola, los tres integrantes de las áreas de soporte.

Completan el equipo de dirección en Europa, Isabel Guerreiro (Digital Europe con doble función en Portugal) y Francisco Catena (responsable de Riesgo en Europa con la función de riesgos de crédito en el grupo), además de los responsables de países, Nathan Bostock (consejero delegado del Reino Unido), Pedro Castro e Almeida (consejero delegado de Portugal) y Michal Gajewski (consejero delegado de Polonia).

Estos cambios están directamente vinculados a la puesta en marcha de One Europe, un modelo operativo y de negocio común "que pone el foco en el crecimiento y en los clientes para servirles mejor y ofrecerles una experiencia más homogénea en los distintos mercados. Los clientes aprovechan, de esta forma, las ventajas de trabajar con un banco internacional con productos y servicios globales y el banco opera de una manera más eficiente, contando con un equipo en Europa que tiene también funciones en el grupo o en los países (España, UK, Portugal y Polonia)", subrayan en la entidad.

One Europe está incluido en la estrategia de One Santander, un modelo común de colaboración entre los países que permitirá aprovechar la escala del grupo para ejecutar los planes de crecimiento y ganar eficiencia y rentabilidad. De esta forma, el banco no necesita crecer con nuevas compras de entidades, según ha reiterado en varias ocasiones su presidenta Ana Botín.

António Simoes señala: “Mi responsabilidad y la de todo mi equipo de dirección en España y en Europa es construir un banco mejor para nuestros equipos y nuestros clientes y responder a sus necesidades de forma más eficiente, generar valor para los accionistas de forma sostenible y contribuir al progreso de la sociedad. Para conseguirlo, estamos avanzando hacia un modelo de negocio común, acelerando la transformación de nuestros canales y definiendo una estructura más ágil, diversa y menos jerárquica, que aproveche las ventajas de pertenecer a un gran grupo internacional como Santander y a una región como la europea”.