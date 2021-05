Después de haber mostrado ayer algunas de sus innovaciones en materia de pantallas mediante imágenes, Samsung acaba de publicar un vídeo que las muestra en movimiento. Y qué movimiento tan glorioso, los 91 segundos que dura. Presentado como parte de la Display Week de este año, la promoción en cuestión nos permite ver un dispositivo con una pantalla triplemente plegable, un concepto de portátil plegable de 17 pulgadas, la nueva tecnología de cámara bajo la pantalla de Samsung, y algunas cosas más.

Samsung muestra al mundo su nueva tecnología de pantalla plegable revolucionaria

El smartphone con pantalla flexible que se puede ver cerca del principio del clip que ves más abajo, es el llamado concepto "S-Foldable". Inspirado evidentemente en el Galaxy Z Fold 2, su principal argumento de venta es la incorporación de un tercer pliegue de pantalla. Por lo tanto, verlo desplegado en vídeo por primera vez es una maravilla. ¿Dónde acaba esta pantalla?

Todo gira en torno al OLED

Llevamos tiempo esperando que Samsung nos dé alguna pista sobre su estrategia de móviles plegables; al menos desde que quedó claro que Huawei no tendrá nada que ver con ello. Por desgracia, este teaser hace precisamente eso. Lo que no hace es indicar lo lejos que están estas innovaciones de los productos de consumo. Era de esperar, ya que se ha revelado en el marco de la "SID Display Week" que organiza anualmente la Society for Information Display. Esto significa que las promesas de gran alcance pero deliberadamente vagas de una tecnología posiblemente revolucionaria eran más o menos lo habitual.

Esto no quiere decir que ninguna de estas soluciones, desde el teléfono inteligente triplemente plegable hasta el portátil de aspecto más loco que hemos visto en mucho tiempo, no vaya a llegar a las tiendas en un futuro próximo. Sólo que nadie puede definir lo "cercano" de lo que estamos hablando.

También un monitor AMOLED de gama alta para PC

Con todo, Samsung Display ha hecho una buena presentación, incluso en comparación con sus anteriores apariciones en el SID, y hasta tal punto que es realmente difícil encontrar algo que esté mal. Su omisión más decepcionante podría ser la falta de cualquier pista que sugiera que Samsung está considerando hacer un monitor AMOLED de gama alta para PC.

Esperábamos que no fuera así, ya que el gigante de la tecnología ha estado tratando de atender a los usuario más gamers últimamente. Incluso en nichos mucho más pequeños y menos rentables como los portátiles de gama media. Más pequeños en relación con la cuota de mercado de Samsung, por supuesto, pero la cuestión es que algunas de las ofertas del Galaxy Book que se ofrecen actualmente en todo el mundo son casi tan descabelladas como este escaparate tecnológico de pantallas que acabamos de presenciar.