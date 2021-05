Los banqueros cobran ya menos que sus homólogos en otras empresas del Ibex

La polémica sobre las remuneraciones que cobran los banqueros españoles continúa. Las críticas efectuadas por la ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño sobre los salarios de los directivos de la banca, a los que calificó de “inaceptables”, ya han tenido un efecto directo, por lo menos en cuestión de imagen, en la junta de accionistas de CaixaBank, celebrada el viernes pasado. En ella, el FROB, organismo dependiente de Economía, y que posee el 16,1% del gigante bancario, votó en contra de la remuneración que cobran los consejeros de la entidad, incluidos, su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado, Gonzalo Gortázar.

El sector bancario español, por su parte, incluido Goirigolzarri, ha respondido al Gobierno que las retribuciones de sus directivos están avaladas por los accionistas a través de las correspondientes juntas generales y por sus consejos, y alineadas con las prácticas retributivas del resto de empresas del Ibex 35. De hecho, según un análisis llevado a cabo por KPMG sobre las remuneraciones de los miembros de los órganos de administración de las entidades de crédito del Ibex (CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter) en los últimos cinco años, una media del 93,1% de los accionistas votaron a favor de los informes anuales sobre remuneraciones de los consejeros (IARC), con una participación media del 79,9%, según datos publicados en la web de la CNMV.

El informe señala, además, que la remuneración concedida de media en los últimos cinco años a los ejecutivos de los órganos de administración de la banca que cotiza en el Ibex “no dista de la percibida por los consejeros ejecutivos de entidades no financieras del Ibex, siendo en algunos casos, incluso, notablemente inferior en el caso de consejeros de entidades de crédito, como consecuencia de los requerimientos previstos en la normativa en materia de remuneraciones que les resulta de aplicación”.

Así, mientras que en 2016 la retribución de los consejeros ejecutivos de entidades de crédito era superior a la de sus homólogos en entidades no financieras (a modo de ejemplo, los consejeros delegados de entidades de crédito percibían de media un 45,6% más), para los ejercicios 2019 y 2020 dicha tendencia se ha invertido, hasta el punto de que para el presidente ejecutivo y otros consejeros ejecutivos su retribución representa de media hasta un 45,3% menos que en el caso de entidades no financieras, subraya el análisis de la consultora.

KPMG recuerda que a raíz de la crisis por el Covid, durante el año 2020 el BCE emitió varias recomendaciones a la banca para que, de forma excepcional, se abstuviese de repartir dividendos o limitasen su importe, así como que aplicara una extremada moderación respecto a las retribuciones variables, limitando su abono hasta septiembre de 2021. La norma, sin embargo, no impone límites cuantitativos al importe de los componentes fijos y variables de la remuneración, más allá del requisito relativo a que la retribución variable no podrá ser superior al 100% de la retribución fija (o al 200%, cuando así se apruebe por la junta) y de que la retribución variable total no comprometa la solidez de la base de capital de la entidad, sin perjuicio de los límites previstos para entidades que reciban apoyo financiero público.

Por este motivo, ni el BCE ni el Banco de España “se encontrarían facultadas en principio para imponer a las entidades este tipo de limitaciones (por ejemplo, topes máximos retributivos), en la medida en que las mismas no estarían amparadas en una disposición legal”.