Oscar Murillo ficha por Martínez-Echevarría & Rivera Abogados

El despacho presidido por Albert Rivera, Martínez-Echevarría & Rivera Abogados, ha fichado a Oscar Murillo como socio del área Mercantil. Con esta incorporación, el abogado deja de formar parte de Ontier, bufete para el que llevaba 15 años trabajando.

Licenciado en Derecho y diplomado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Pablo CEU. Tras iniciar su práctica profesional en Bufete Barrilero y Asociados se incorporó a Ontier en 2007 donde en el año 2016 fue nombrado socio del departamento de Mercantil, Fusiones y Adquisiciones.

Su experiencia profesional durante más de 15 años se centra precisamente en este área donde puede destacarse su participación en operaciones de todo tipo tanto nacionales como internacionales, el asesoramiento a importantes compañías españolas en materia de contratación y proyectos internacionales, así como su amplia experiencia en el asesoramiento en el sector de las Energías Renovables interviniendo en múltiples proyectos de distintas tecnologías tanto en la parte de desarrollo y construcción como en la de financiación.

Reconocido por el directorio Best Lawyers en 2020 y 2021, y recientemente en la edición Legal 500 EMEA 2021 del prestigioso directorio Legal 500 en el área de Commercial, Corporate and M&A, y en la de Projects and Energy.

Asimismo, compagina el ejercicio profesional con la docencia y labores de mentor en diversas instituciones académicas como la Universidad San Pablo CEU, o la Universidad Villanueva.