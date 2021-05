Podcast como fuente de inspiración para pymes y emprendedores

El formato podcast está en auge. ¿Se pueden realmente adquirir conocimientos por esta vía que sean útiles para pymes y emprendedores? Hoy hablamos con Silvia Leal, experta en empresas y divulgadora a través de Podcasts, para que nos cuente cómo empezó con este tipo de formato, que se puede obtener de un podcast y consejos que puede dar a las pymes que se encuentren en una situación de incertidumbre.

- ¿Cómo surge la idea de crear estos podcasts? ¿Con qué objetivo?

El formato del podcast está aún por explotar en España, pero lo hará en el medio plazo, como lo ha hecho en el resto del mundo. De hecho, en LATAM ya funciona muy bien, porque es "el Netflix" de la radio. Y es lógico, porque permite elegir muy bien a qué dedicas tu tiempo de escucha y no podía dejar pasar la oportunidad de aprovecharlo para aumentar mi trabajo como divulgadora científico-digital. Quería estar ahí y he conseguido hacerlo con algo que no existía en España, ni tampoco en LATAM, una serie de entretenimiento capaz de acercar la tecnología pasando un buen rato con historias muy chulas, cortes de películas muy conocidas por todos y también músicas e invitados de primera línea.

- Antes de esto, ¿te dedicabas también al mundo empresarial?

Sí, y de hecho no lo he dejado. Estuve muchos años trabajando como Asesora de la Comisión Europea y como Directora de los programas de Innovación y Tecnología del IE Business School, pero quería hacer cosas nuevas y transmitir lo que sabía más allá, así que me lancé al mundo de las conferencias e incluso de la televisión, con mi propia serie en RTVE (La Cuarta Revolución). Y me fue muy bien, la verdad, pero llegó el COVID y todos dejamos de viajar, así que aposté por e-renovarme con los podcast, pero ya estoy volviendo a viajar y a dar conferencias por España y en breve también en LATAM. Eso sí, a partir de ahora lo compaginaré con los podcast.

- ¿A quién se dirigen los podcasts? ¿Crees que pueden ayudar a mejorar en esta crisis?

Los podcast tienen como objetivo dar luz frente a un cambio tan fuerte como el que estamos viviendo con la aceleración de la digitalización. Por ello, está gustando mucho entre el público más maduro, el que me sigue de forma habitual, pero también en el más joven y eso, la verdad, me da muchas fuerzas, porque no es fácil encajar en públicos tan distintos. Y respecto a si puede ayudar o no a sobrellevar la crisis, como su mismo eslogan dice: "este podcast quiere enseñar a pescar oportunidades", y por lo que me cuentan está cumpliendo este objetivo y el de entretener de forma inteligente.

- ¿Por qué elegiste este formato para divulgar?

Porque es un formato que genera un enganche emocional brutal, para muchos, incluso mayor que el de la radio o la televisión. Es como si estuvieras ahí con la otra persona, en un espacio muy íntimo, y tenía que probarlo. Y además el hecho de que puedas escucharlo mientras haces cualquier otra cosa (la compra o bien ordenar un armario) hace que puedas aprovechar mucho mejor estos momentos que de otra forma muchas veces te aburrías... o en los que no terminabas de disfrutar.

- ¿Qué consejos darías a las pymes que aún se encuentren en una situación de incertidumbre?

En primer lugar les diría que hay que acabar con el catastrofismo y que para ello se tienen que informar muy bien. No es todo tan negativo como parece, y Tendencias con Silvia Leal les puede venir muy bien para conseguirlo. Y por otro lado, a los que aún no han empezado, les recordaría que la digitalización ha llegado para quedarse y que por ello las cosas no van a volver a ser como antes, así que hay que prepararse para lo que está por venir. Esperar a que pase el temporal no es una buena opción. El río está revuelto y lo dice hasta el refranero, es el momento de salir a pescar.