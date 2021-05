El económico POCO M3 Pro de Xiaomi estrenaría conectividad 5G

Sin duda el POCO M3 lanzado en 2020 se ha convertido en uno de los móviles súper ventas en el mercado. Sobre todo gracias a la excelente relación de prestaciones y precio con el que cuenta el teléfono de la firma. Este se ha movido en una horquilla de precio de entre los 100 y 150 euros ofreciendo características sorprendentes. Ahora conocemos las características que tendrá su sucesor, un modelo Pro que promete ofrecer una relación de prestaciones y precio aún más extrema y atractiva. Un terminal que vendrá con importantes sorpresas, incluyendo la conectividad más avanzada.

¿El móvil 5G más barato?

Con lo que hemos conocido hoy desde luego podría convertirse en realidad con un precio bastante ajustado. Porque uno de los ejecutivos de POCO ha detallado a un medio especializado como Android Central que el teléfono contará con un procesador MediaTek Dimensity, que es la gama de procesadores que cuentan con conectividad 5G. Un terminal que contaría con otras funciones que harán de él uno de los teléfonos más interesantes en la gama de entrada y media. Un teléfono que gracias a este procesador ofrecería un rendimiento hasta un 60% superior que el de su predecesor.

El POCO M3 Xiaomi

Este ejecutivo de POCO ha desvelado también que el nuevo teléfono llegará con una tasa de refresco elevada, por lo que no es descartable verlo llegar con 90Hz o 120Hz en su panel, algo que casi se ha convertido en imprescindible, incluso en la gama más económica. Un teléfono que contaría con una interesante novedad en lo referente a su software. Porque es posible que el nuevo terminal se desmarque del resto de teléfonos de Xiaomi y cuente con su propia capa de personalización. Al menos el ejecutivo avanza que contará con características de software especiales. Por tanto no es descartable una capa POCO UI o similar que pueda ofrecer un aspecto diferente a MIUI, aunque conservando su núcleo.

Un nuevo teléfono que podríamos ver en España o no, quizás solo en India. Todo depende de si se trata de un teléfono que nos ofrezca características similares o idénticas a modelos que ya tengamos en España. Porque no es raro en la gama de Xiaomi lanzar el mismo teléfono en diferentes mercados con distintos nombres. Esperamos que este no sea el caso y que disfrutemos de un móvil completamente nuevo y novedoso para la gama de entrada. Es de esperar que se presente durante mayo o junio.