TikTok quiere ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo con esta nueva e innovadora función

Estamos seguros de que todos habéis visto vídeos de TikTok publicados por todo Internet, no sólo en la plataforma de TikTok. Desde los viejos tiempos de Musica.ly, la plataforma se ha caracterizado por ser una red social especialmente fresca y divertida donde los usuarios buscan, sobre todo, contenidos originales y entretenidos. Y prueba de ello es la cantidad de imitadores que le han salido en los últimos años por parte de nombres tan ilustres como los de Facebook, YouTube y hasta Netflix, que contará con una pequeña sección de vídeos cortos.

Así que el éxito fulminante ha llevado a TikTok a ser especialmente innovadora, llevando su contenido a medios que, a priori, no parecen ser los más adecuados para su expansión.

TikTok te ayudará a encontrar trabajo con su nueva función para las nuevas generaciones

Ahora la red social quiere parecerse un poco más a LinkedIn, según Axios. Según fuentes del medio, TikTok está probando una nueva herramienta para que las marcas contraten empleados en la aplicación.

TikTok quiere ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo Unsplash

Al igual que otras plataformas de búsqueda de empleo, al parecer está diseñada para ayudar a las personas a encontrar trabajo y a las empresas a encontrar los candidatos adecuados. Pero, en lugar de enviar el típico currículum, los usuarios crearían vídeos de TikTok.

Según Axios, TikTok ya está probando el servicio con algunas empresas, y otras marcas están interesadas en participar, incluidas las ligas deportivas. Con tantas aplicaciones de redes sociales que intentan hacerlo todo -Facebook tiene su propio servicio de empleo y LinkedIn tiene herramientas muy parecidas a las de Facebook-, no es un movimiento del todo sorprendente por parte de la empresa.

La plataforma aún no ha explicado oficialmente cómo funcionara esta nueva función

TikTok no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de diferentes medio que se han hecho eco de la noticia, y no está claro exactamente cómo funcionará la nueva herramienta. Axios informa que el nuevo producto no estará integrado en la aplicación. En su lugar, sería una página separada en la que las marcas podrían publicar puestos de trabajo, y los usuarios podrían publicar currículos en vídeo.

Aunque todavía no conocemos muchos detalles, si se parece a lo que cualquiera puede imaginarse, la plataforma podría dar pie a un apartado con videocurrículums breves de jóvenes que buscan trabajo en medio de un mercado laboral competitivo. Una oportunidad fantástica que todavía ninguna red social para jóvenes ha experimentado, y que podría aprovecharla Tik Tok ya que lo tiene todo para triunfar junto a la ayuda de grandes empresas.