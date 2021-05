WhatsApp no desactivará las cuentas de los usuarios que no acepten su nueva política

En apenas unos días WhatsApp se enfrenta a una de sus fechas más decisivas. Esa que demostrará si lo ocurrido alrededor de las nuevas condiciones de uso impacta o no en los millones de usuarios que tiene en todo el mundo, tras protagonizar una de las peores campañas de comunicación que se recuerdan y en la que, queriendo decir una cosa, prácticamente todo el mundo entendió lo contrario.

Anunció que quien no aceptara las nuevas condiciones vería su cuenta desactivada.

WhatsApp ha dicho hoy que no borrará ni desactivará tu cuenta si no aceptas su política de privacidad, que se aplicará el 15 de mayo. La aplicación de chat, propiedad de Facebook, había introducido originalmente la política de privacidad actualizada en enero a través de una ventana emergente para los usuarios. Sin embargo, después de una gran reacción de los usuarios, decidió retrasar el despliegue hasta el 8 de febrero y, finalmente, hasta el 15 de mayo.

La empresa dijo entonces que si un usuario no aceptaba la nueva política de privacidad para entonces, su cuenta se desactivaría temporalmente. Para activar la cuenta, debían aceptar la política. A pesar de las muchas garantías, los usuarios se trasladaron a otras aplicaciones de chat como Telegram y Signal en señal de protesta.

WhatsApp no desactivará las cuentas de los usuarios Unsplash

En un comunicado, la compañía dijo que no desactivará ninguna cuenta, pero que seguirá recordándoles que acepten la política.

"Aunque la mayoría de los usuarios que han recibido las nuevas condiciones de servicio las han aceptado, entendemos que algunas personas no han tenido la oportunidad de hacerlo todavía. El 15 de mayo no se eliminará ninguna cuenta a causa de esta actualización y nadie perderá la funcionalidad de WhatsApp. Haremos un seguimiento con recordatorios a las personas durante las próximas semanas."

WhatsApp especificó que si bien no eliminará tu cuenta, comenzarás a perder las funciones principales de la aplicación -como no poder acceder a tu lista de chats y eventualmente dejar de recibir notificaciones de mensajes- si no aceptas la política. La compañía no ha mencionado después de cuántas semanas empezará a restringir tus funciones en este momento.

La nueva política sienta las bases para una mejor comunicación con las empresas y otras aplicaciones de Facebook. En febrero, la empresa introdujo un banner en la parte superior de los chats para informar a los usuarios sobre este cambio de política.