Hacienda retrasará la subida fiscal más allá de 2023 si no se recupera antes el PIB precrisis

“Este país no puede ir a Europa pidiendo 140.000 millones de euros sin que nosotros también acometamos las reformas imprescindibles para ir acercándonos progresivamente a la media de la UE en términos de presión fiscal y recaudación”, defendió este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al presentar la reforma tributaria remitida a la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Ahora bien, aunque el documento compromete a España a impulsar una reforma fiscal integral en 2023, Montero abrió ayer la puerta a retrasar esa subida de impuestos hasta más adelante si para entonces no se ha recuperado el nivel de PIB precrisis.

La reforma fiscal, aseveró Montero, se ha agendado para 2023 exclusivamente porque los cálculos del Gobierno, que apuntan a un alza del PIB del 6,5% este año y del 7% en el próximo ejercicio tras el retroceso del 10,8% en 2020, indican que la economía española recuperará el nivel prepandémico a finales del año que viene. “Hasta que no se recuperen las cifras prepandemia no vamos a poner en marcha ninguna medida que pueda lastrar la recuperación”, aseveró, por lo que “si no llegamos a las cifras de recuperación en ese momento, todo el calendario se moverá”.

“Si algo cambia, la autoridad europea está ahí para seguir analizando” posibles cambios sobre la hoja de ruta que se les ha comunicado, aclaró, admitiendo que “cualquier modificación de los hitos que dan lugar a los pagos se tendrá que hacer de mutuo acuerdo con Bruselas”, si bien sostuvo que “no es un organismo donde no sean conscientes de que no se pueden retirar los estímulos fiscales ni incorporar cargas añadidas antes de recuperar los niveles de crecimiento” anteriores a la crisis del Covid.