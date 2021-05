La hostelería de Castilla-La Mancha podrá abrir hasta la 1.00

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, junto al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, han ofrecido las novedades de la nueva normativa que regirá a partir de la medianoche de este sábado toda vez que finaliza el estado de alarma a nivel estatal, apuntando

extremos como que la hostelería y los lugares de ocio podrán abrir en el caso de la región hasta la 1.00 horas.



En rueda de prensa tras un nuevo Consejo de Gobierno extraordinario, han dado los detalles del nuevo decreto que regirá a la región a partir de esta medianoche, un conjunto de medidas que requiere "un cambio de normativa importante", según García-Page.



No se admitirá el consumo en barras de bar, el aforo será 75% en interior y cien por cien en el exterior excepto en municipios que requieran medidas más restrictivas. Además, el número de comensales se eleva hasta 10 personas tanto en interior como en exterior.



Uso de la mascarilla obligatorio, limpieza en locales, higiene personal, ventilación de espacios, prohibición de venta y consumo de alcohol cuando los bares estén cerrados entre la 1.00 y las 6.00 horas o cien por cien de aforo en lugares de culto son otros extremos recogidos en el decreto

que entrará en vigor. En cuanto a las reuniones familiares, se recomienda que en domicilios no exceda de los convivientes.



Espectáculos taurinos al 75% de aforo; igual que gimnasios, salas de juego, mercadillos, bibliotecas, museos, cines, teatros, museos o piscinas. Se abrirán campamentos infantiles hasta 250 personas, según ha apuntado Fernández Sanz, quien añade que velatorios podrán tener hasta a 30 personas en interior y 50 en exterior.



En cuanto a bodas, bautizos y comuniones, 50% de aforo hasta 150 personas en interiores, y 250 en exterior, al 75% como máxima. Comercios minoristas pueden llenar al 100%, que se reduce al 75% en centros comerciales. Sobre los festejos populares, se está a expensas de lo que se decida en el seno de la FEMP, y el presidente castellanomanchego plantea que se puedan celebrar al 75 por ciento.



"Las limitaciones, las condiciones, van a ser ahora la excepción", ha dicho, cuando antes eran "la regla", ha dicho García-Page si bien "no es conveniente alimentar especulación en España para entrar en confusiones sobre qué es lo mejor". Teniendo en cuenta que "no se puede pasar de cero a cien" y pidiendo a la ciudadanía "evitar el precipicio", ha indicado que esta normativa está pensada "para hacer un descenso de las limitaciones de forma progresiva, ponderada, proporcionada, de acuerdo con los datos y de acuerdo con la realidad".



Por tanto, este decreto será "anti vértigo", permitiendo limitaciones y para recordar a la ciudadanía "que el virus sigue y que esto no puede significar a volver a antes de saber que había un virus". Un decreto que además será "flexible" y será revisado "cada siete o catorce días" en función de los datos epidemiológicos.

Fin de la perimetración



Una de las medidas adoptadas, ha recordado, pasa por levantar el cierre perimetral de la comunidad autónoma, toda vez que sin estado de alarma no tiene garantía jurídica. Este escenario sin estado de alarma requiere, ha recordado, escuchar a los expertos jurídicos.



Tampoco habrá toque de queda, pero se mantendrán algunas restricciones. Así, será obligatorio usar mascarilla y se mantendrán restricción de horarios en hostelería, --"los más flexibles de España"--, llegando incluso a una hora pasada la medianoche en el caso de las terrazas.



Este contexto provocará que la región haga un "análisis minucioso" en una primavera donde se recuperarán "romerías, fiestas, comuniones", y en definitiva extremos que, junto a la llegada de los días más largos, se recuperará mucha actividad. Todas estas medidas significarán que "si hay que tomar alguna decisión localizada o sectorializada", así se hará, con niveles "muy elementales

de alarma" para poder delimitar localidades o espacios territoriales concretos.