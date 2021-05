¿Has pagado tu toda la cena? Apps para dividir gastos y cuentas entre amigos

Salir a cenar, alquilar un coche para viajar o hacer regalos suelen ser conflictos entre amigos. Anteriormente, se usaba efectivo o bancos para realizar estas remesas en tarifas compartidas, pero con el auge de los teléfonos inteligentes y las aplicaciones móviles, este proceso se ha vuelto más fácil.

Por lo general, vayas a un bar o restaurante con amigos o pidas una bebida, siempre llega la incomoda situación de tener que dividir la cuenta, encontrarás algunos pequeños contratiempos: alguien no tiene dinero de bolsillo u otra persona prefiere que compartas sus acciones porque no han cambiado, etc.

Recaudar el dinero de forma que no sea algo incomodo es complicado, por lo que existen algunas aplicaciones que pueden solucionar esta situación de forma rápida y sencilla. A continuación, repasaremos las mejores.

Apps para dividir gastos y cuentas entre amigos

Apps para dividir gastos y cuentas entre amigos Unsplash

Tricount

Tricount realiza la división de cuentas grupales en tu teléfono móvil para que sea mucho más fácil realizar el pago y solo tengas que centrarte en disfrutar de las actividades (viajes, vacaciones, festivales, pisos compartidos, etc.).

Lo que aporta este programa es que mediante un simple enlace puedes compartir tus gastos con quien sea necesario. Además, funciona de forma online y lo puedes usar desde el móvil o desde el ordenador.

Splitwise

Este es otro ejemplo de aplicación para llevar las cuentas en todo tipo de situaciones: alquiler de un piso, gastos entre familiares y amigos, gestión de un viaje en grupo, etc. También, puede ser útil para, simplemente, recordar que un amigo que te debe dinero.

La herramienta cuenta con un administrador que hace una división equitativa de los gatos e incluso hace un pequeño análisis de ellos. Además, tiene una interfaz sencilla y fácil de usar por todos. Y, por supuesto, es gratuita.

Twyp

Se trata de una de las más conocidas porque es una idea de ING Direct y no debe confundirse con Twyp Cash, otra aplicación de la misma entidad bancaria cuya utilidad es pagar y retirar efectivo desde el móvil. En el caso de Twyp, disponible para iOS y Android, no es necesario ser cliente de ING para utilizarla y cada usuario tiene asociada una cuenta digital, que nunca debe tener un saldo negativo, desde la que puede intercambiar dinero con otras personas registradas en la misma aplicación. Para facilitar esta tarea, incluye una función de chat desde la que es posible hacer estas transacciones e incluso solicitar el pago a varios contactos a la vez (Twyp calcula el importe que debe abonar cada uno a partir de la cantidad introducida).

Crowd Money

Esta aplicación, que además está disponible en español, nos permite añadir eventos, como viajes o cenas, a los participantes, introducir los gastos y las personas involucradas y nos recordará quién debe qué. Es una app muy sencilla, fácil de usar y está disponible tanto para iOs como para Android.