Google Fotos podría tener un nuevo plan gratuito de almacenamiento... pero con letra pequeña

Por si alguien no se ha enterado todavía, en apenas 24 días, Google Fotos cerrará sus puertas de forma definitiva a ese almacenamiento gratuito que le llevó a ser una de las aplicaciones más populares del mundo, lugar en el que podemos subir a la nube todos los recuerdos que vamos generando día a día.

Es más, el hecho de que millones de teléfonos con Android llegaran a las tiendas con esta app como alternativa a la galería de toda la vida, hizo pensar a muchos que nunca dejaríamos de tener a mano un plan de almacenamiento free, sin coste, a pesar del recorte en la calidad tanto de las fotos como de los vídeos que se podían guardar con él.

¿Nuevos planes gratuitos?

El caso es que nada ha cambiado respecto de los planes gratuitos de Google Fotos a partir del 1 de junio, por lo que si no pasamos por la caja de Google One, no podremos seguir almacenando nada en la fototeca. Ahora bien, los compañeros de 9to6Google han encontrado vestigios de que lo mismo los de Mountain View sí se están planteando confeccionar una alternativa.

El problema es que este almacenamiento gratis en Google Fotos parece esconderse detrás de una sospechosa letra pequeña, que tiene que ver con los smartphones Pixel de los norteamericanos. Según el mismo medio, han encontrado en una de las últimas APK publicadas el rastro de un plan llamado “Ahorro de espacio”, y que solo se aplicaría a todos aquellos usuarios que tengan un teléfono móvil de los de Mountain VIew.

Este modo “ahorro de espacio” funcionaría del mismo modo del que tenemos activo (todavía), donde las imágenes tienen un tope máximo de resolución permitida y, en caso de superar esos megapixels, se recortan automáticamente. Igual ocurre con los vídeos, que limitan su calidad hasta ese máximo de los 1.080p (FullHD), que están bastante alejados del 4K que es cada vez más popular en la mayoría de teléfonos Android de gama media y alta.

De momento todo apunta a que serán ellos, exclusivamente, los que puedan decantarse por uno de estos planes completamente gratuitos, dejando fuera al resto de usuarios de marcas que no son Google. Decisión que muchos podrían considerar excluyente debido a esa estrategia que antes os contábamos, y que llevó a muchos fabricantes a olvidarse de sus propias apps de galería en favor de Google Fotos. Veremos, de todas formas, si en estos días que quedan hasta el 1 de junio los de Mountain View no buscan una alternativa viable...