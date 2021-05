¿Sabías que se pueden mandar Bizum desde WhatsApp? Cómo y en que bancos esta disponible

Fue en 2018 cuando ya empezamos a escuchar que WhatsApp iba a incorporar este nuevo servicio que, por las informaciones que llegan, podría parecerse mucho a plataformas como la española Bizum, que ha vivido un crecimiento importante en los últimos años como opción para el envío de dinero de una manera instantánea.

Bizum: un servicio que arrasa en España

Bizum se ha convertido en una historia de éxito. La solución de pago por móvil de la banca española, cerró 2020 con 13,6 millones de usuarios, más del doble de los que tenía a finales del ejercicio anterior (6,25 millones), con un ritmo de crecimiento de 20.100 altas diarias. Con ello, se superó ampliamente el objetivo para el año de alcanzar los 12 millones de usuarios.

Cómo hemos comentado arriba, WhatsApp ya cuenta con un servicio de envió de dinero a otros usuarios mediante su app, pero en España esta opción de la plataforma aún no está disponible, pero ello no significa que no podamos recibir y enviar dinero a través de WhatsApp.

Cómo y en que bancos se puede enviar dinero por WhatsApp con Bizum

Bizum llega a WhatsApp y permite enviar y recibir dinero. Se trata de una nueva función de teclado en el mismo servicio de mensajería. Sin duda, una manera de combinar lo mejor de ambas aplicaciones. Para utilizarlo debes añadir un teclado que opere con Bizum (como el de BBVA, compatible con iOS y Android), y configurar los ajustes. Lo tendrás accesible desde el mismo botón que usas para cambiar a los emoticonos. Repasamos:

En tu lista de WhatsApp aparecen las personas a quienes has hecho un Bizum recientemente Eliges un contacto. Seleccionas el importe Introduces tu clave y ¡voilà!

Para volver al teclado QWERTY habitual, debes deshacer la operación anterior tanto en iOS como Android. Cuando tengas que mandar dinero por WhatsApp simplemente repite la operación seleccionando el teclado BBVA Cashup.

Por medio del servicio de mensajería la transacción con Bizum se hace al instante y se envía un aviso informando al usuario. Al tratarse de un envío inmediato de dinero, el receptor recibirá un mensaje en la propia aplicación de mensajería. No obstante, es necesario que el destinatario esté registrado en el servicio de pagos Bizum.

Solo el banco BBVA cuenta con esta función

De momento solo el banco BBVA permite realizar el envío de Bizum a través de la plataforma Whatsapp, el resto de bancos aun no han implementado esta función que tanto éxito esta teniendo entre los usuario que la utilizan.