La Ejecutiva PSOE-M analiza esta tarde el batacazo de Gabilondo mientras Arrimadas asciende tras su fracaso electoral

La Ejecutiva regional del PSOE-M se reunirá esta tarde, sobre las 19 horas, para valorar los resultados electorales, han informado a Europa Press fuentes socialistas. El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha obtenido los peores resultados de la historia del PSOE de Madrid con 24 escaños, 13 menos que en las elecciones de 2019, presentándose por tercera vez como candidato.

El candidato socialista reconoció ayer que los resultados electorales "no son buenos" y ha lamentó no haberlo logrado, por lo que ya dijo que reflexionarían "con tristeza y entereza".

"No he sido capaz. Las cosas estaban plateadas en otros términos y yo no descalifico a nadie porque haya sido así. Nosotros seguiremos tratando de evitar la confrontación, porque Madrid no necesita eso, sino estar unidos todos los madrileños. Vamos a seguir luchando estemos donde estemos por la recuperación social y económica", defendió.

Por otro lado, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha convocado para este jueves a la Permanente de la Comisión Ejecutiva Federal de su partido.

De momento, en Ferraz guardan silencio un día después de la debacle, y argumentan que debe ser el PSOE-M el que analice en primer lugar su derrota ya que, según argumentan, las elecciones de este martes no dejan de ser unas autonómicas, en una región con una situación muy concreta, que no debe extrapolarse al resto de España, sobre todo porque el peso del PP no es el mismo en otros territorios, aseguran.