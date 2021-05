El mercado ve margen para que el Ibex prolongue su rally hasta los 9.600 puntos

Las presiones por recoger beneficios aumentan día a día, pero los inversores parece que no están dispuestos a desaprovechar la relajación de las restricciones y la mejora de la economía para prolongar la corriente alcista de este inicio de año. Aunque ayer las ventas hicieron acto presencia y el Ibex 35 retrocedió un 0,71%, las firmas de análisis se muestran optimistas y creen que, tras haber llegado a superar los 9.000 puntos en niveles intradía, la Bolsa española sigue contando con margen de revalorización. Eso sí, el camino no estará exento de sobresaltos.

Diego Morín, analista de IG, es uno de los defensores de esta idea. El experto señala que los 8.745 puntos eran una resistencia clave para el índice español, un nivel que logró superar la semana pasada con la ayuda del repunte del sector bancario. La siguiente resistencia a superar para prolongar la corriente alcista serán los 9.030 puntos, máximos de comienzos de marzo de 2020, antes del estallido de la crisis. Con la vista puesta en el medio plazo Morín señala como objetivo los 9.320 puntos.

En la misma línea se mueve Álvaro Blasco, socio-director de Atl Capital, que califica de positivo el desempeño del Ibex 35 en las últimas semanas pues no hace mucho los 8.000 puntos eran vistos como una cota difícil de franquear. El experto señala que la Bolsa española, que ha venido estando rezagada del resto de índices europeos, busca ahora ponerse al nivel del resto. El primer punto para afianzar las subidas pasará por la consolidación de los 9.000 puntos, una vez logrado esto objetivo para el Ibex estaría entre los 9.150-9.200 puntos. Aunque existen razones para el optimismo, Blasco cree que alcanzar estas cotas no será una tarea sencilla pese a que los inversores tanto nacionales como extranjeros tienen razones para acelerar la rotación de carteras a favor de los cotizadas de valor con PER atractivo.

Más optimistas se muestran desde Renta 4, que establecen como objetivo de Ibex para el año los 9.500-9.600 puntos, una valoración que dependerá del avance en el proceso de vacunación, de la recuperación de la movilidad y en gran medida de cuánto puedan aprovechar las cotizadas españolas, especialmente las ligadas al turismo, la temporada de verano. Natalia Aguirre, directora de estrategia de la firma, defiende que para que la Bolsa española retorne a los 10.000 puntos la economía tendría que dar un vuelco, “un escenario que no divisamos, a pesar de que las noticias referentes al aumento de la movilidad ayudan a insuflar esperanzas”, añade.

El escenario se antoja positivo, pero los expertos no descartan correcciones puntuales. Gonzalo Sánchez, gestor de renta variable para España y Portugal de Gesconsult, cree que existe cierta complacencia entre los inversores que ha favorecido que las Bolsas se dejen llevar por la corriente alcista al calor de las medidas de los bancos centrales y las políticas fiscales, aspecto este último que cobra un especial protagonismo en

EE UU. La clave está ahora en lograr que la recuperación que empieza a divisarse sea sostenida. Es decir, que no obedezca única y exclusivamente al efecto base.